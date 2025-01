Lidl: Saufen im Discounter? Das ist hier bald möglich

Kürzlich verriet ein Filialleiter von Lidl, was eigentlich mit Gegenständen passiert, die Kunden im Laden verlieren. Eines vorweg: Sie sollten besser nicht viel Zeit verlieren, ihren Verlust in der Filiale zu melden. Alle Infos dazu erhältst du hier >>>.

Was Lidl jetzt aber Konkurrenten und Kunden ankündigt, klingt beim ersten Hören wie ein Scherz. Denn der Discounter-Riese will seinen Kunden einen wohl lange gehegten Traum ermöglichen. Bald könnten sie das Bier oder den Wein direkt in der Filiale verzehren, ohne Ärger zu riskieren.

Lidl prescht vor

Denn im nordirischen Dundonald will Lidl jetzt seine erste Filiale mit integriertem Pub eröffnen, wie der britische „Mirror“ zunächst berichtete. Kein Scherz! Kunden können sich hier künftig entscheiden, ob sie sich vor Ort ein alkoholisches Getränk genehmigen wollen, oder es doch lieber aus dem Pub mit nach Hause nehmen, wie sie es normalerweise auch mit ihrem Discounter-Einkauf machen.

Schon 2020 hatte Lidl die Baugenehmigung für die besondere Filiale erhalten. Gemeinsam mit einem örtlichen Barchef wollte man das Projekt gemeinsam umsetzen. Doch aufgrund von Schwierigkeiten mit der Alkohol-Verkaufslizenz musste die Idee kurzerhand auf Eis gelegt werden.

Großhändler klagte gegen Lidl

Auch eine Klage des Spirituosen-Großhändlers Philip Russel legte Lidl laut „Mirror“ zunächst Steine in den Weg. Denn dieser hatte argumentiert, dass es genügend Alkohol-Verkaufsstellen im nordirischen Ort geben würde. Das Gericht wies die Klage allerdings ab.

Gut fünf Jahre später hat der High Court den Discounter-Verantwortlichen jetzt das Go gegeben! Noch hat Lidl Dundonald noch nicht verkündet, wann der Bau der weltweit einzigartigen Filiale starten soll. Auch ist unklar, ob seit 2020 weiter an den Plänen gefeilt wurde. Deutsche Kunden dürften aber in jedem Fall schon jetzt neidisch auf das Konzept blicken.