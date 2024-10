Lidl-Kunden entdecken rosa Schild an Produkten – „Man muss vorsichtig sein“

Man mag es kaum glauben, aber auch nach all den Jahren, in denen es Lidl schon gibt, entdecken Kunden immer wieder was Neues beim Discounter. Diesmal stoßen sie auf mysteriöse Zettel, die an den Preisschildern kleben. Aus den Worten, die darauf gedruckt sind, werden sie auch nicht schlauer.

+++ Lidl macht es selbst öffentlich – und hat eine dringende Bitte an die Kunden +++

Was steckt hinter diesen ominösen Zettel bei Lidl? Ein Mitarbeiter gibt jetzt Aufschluss darüber.

Lidl-Kunde versteht nur Bahnhof

In einer Lidl-Filiale, ob in England oder den USA ist unbekannt, ist einem Kunden ein neues Detail beim Einkauf ins Auge gefallen. Überall hingen an den Preisschildern zusätzlich rosafarbene Zettel. Darauf stand wortwörtlich ins Deutsche übersetzt: „Falscher Freund Artikel ähnliche Verpackung. Zählen Sie mit Vorsicht“.

Kein Wunder, dass sich der Kunde da fragt: „Was ist das?“ Auf „Reddit“ ersucht er jetzt das Schwarmwissen der Community und hängt seinem Beitrag ein Beweisfoto an. Darauf sind zwei verschiedene Ravioli-Packungen zu sehen, darüber das Preisschild und der rosa Zettel. „Was hat das zu bedeuten? Fügt Lidl diese Hinweise hinzu oder jemand anderes?“, möchte der Kunde gerne wissen.

Lidl-Mitarbeiter klärt auf

In den Kommentaren unter dem Beitrag findet sich schnell eine Antwort. Doch entspricht sie auch der Wahrheit? „Das ist für Mitarbeiter, die Inventur machen, wenn es ähnlich aussehende Produkte gibt“, kommentiert ein Nutzer. Ein anderer präzisiert diese Antwort weiter. „Bei der Inventur ist zu beachten, dass es verschiedene Produkte gibt, die ähnlich verpackt sind, sodass man bei der Zählung vorsichtig sein muss.“

Tatsächlich meldet sich weiter unten in den Kommentaren noch ein mutmaßlicher Lidl-Mitarbeiter und bestätigt es. False friend bedeutet in diesem Fall nicht „falscher Freund“ im direkten Sinne. Es geht dabei nur um die zwei sehr ähnlich aussehenden Produkte, deren Inhalte aber verschieden sind. Daher müssen die Mitarbeiter hier besonders darauf achten, richtig zu zählen.