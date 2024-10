Lidl-Kundin packt Einkaufstüte zu Hause aus und kippt vom Stuhl – „Meine Fresse!“

Wer hat die günstigsten Produkte im Land? Die Rechnung „Beim Discounter ist alles billiger“ geht seit dem Beginn der Inflation nicht mehr auf. Das müssen Kunden von Lidl, Aldi und Co. beim Vergleich ihrer Lieblingsprodukte mit dem Supermarkt-Preis immer wieder leidvoll feststellen.

Doch viele Kunden von Lidl und Co. haben es gelernt, auch die kleinen Dinge zu schätzen. Seien es neue Produkte in den Regalen oder aber ein unerwartetes Aktionsangebot – diese scheinbaren Kleinigkeiten retten hin und wieder unseren Alltag. So erging es jetzt auch mal wieder einer Kundin.

Lidl-Kundin entzückt

Einige Discounter bieten mittlerweile Produkte und Pakete an, die im Handel nicht mehr verkauft werden können. So vor allem Gemüse und Obst, bei dem die Verpackung beschädigt wurde oder sie aus anderen Gründen aussortiert werden mussten. In einer Tüte verpackt können Kunden die sogenannte Rettertüte für kleines Geld kaufen. Damit setzt sich die Discounter-Kette gegen Lebensmittelverschwendung ein.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch eine Lidl-Kundin griff in ihrer Filiale jetzt zur Rettertüte. Als sie sie zu Hause inspizierte, traf sie der Schlag: „Ich hab bei Lidl noch eine Rettertüte bekommen und meine Fresse ist da viel drin“, lässt sie ihrer Freude jetzt auf „X“ freien Lauf. „Ich liebe Lebensmittel retten und Geld sparen.“

Kunden fallen aus allen Wolken

Nicht ganz so freudig blieben dagegen vor kurzem andere Lidl-Kunden zurück. Ein Clip auf Tiktok zeigte ihren schockierenden Fund. Eigentlich wollten sie an der Gebäck-Theke nur ein paar Quarkbällchen kaufen. Doch beim Preis an der Kasse staunten sie nicht schlecht.

Denn auf einmal sollten sie 1.000 Euro pro Gebäckstück blechen. „Das wird sicherlich keiner bezahlen“, war sich auch ein Lidl-Filialleiter sicher. Was hinter dem irren Preis steckte, das erfährst du in diesem Artikel >>>.