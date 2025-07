Pfandrevolution! Lidl-Kunden stehen vorm Automaten – und zücken ihr Handy

Ein Einkauf bei Lidl wird bald noch praktischer und nachhaltiger. Dank einer neuen Funktion können Kunden ihre Pfandbons digital speichern und einlösen. Dieser Schritt sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern setzt auch ein Zeichen für den Umweltschutz. Papierbons könnten langsam der Vergangenheit angehören.

Lidl verfolgt konsequent seine Digitalstrategie und will Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren. Kunden können schon bald per App ihre Pfandbeträge verwalten und behalten dabei den vollen Überblick. Wie das funktioniert und welche weiteren Vorteile die Neuerung bringt, erfährst du im Folgenden.

Lidl modernisiert das Pfandsystem nachhaltig

Ab dem 4. August führt Lidl deutschlandweit den digitalen Pfandbon ein – ein Novum beim Lebensmitteleinzelhandel. Kunden speichern ihre Bons direkt in der Lidl Plus App, anstatt auf gedruckte Belege zu setzen. Dieses Angebot gilt in allen Filialen und soll den Einkauf attraktiver und einfacher machen.

+++ Lidl plant krasse Neuerung – Kunden sehen es an der Kasse +++

Zudem sorgt der digitale Pfandbon für mehr Nachhaltigkeit, denn auf Papierbons kann verzichtet werden. Eingelöste und noch verfügbare Bons bleiben übersichtlich in der App gespeichert. Kunden, die ihre Lidl Plus Karte an der Kasse scannen, lösen ihre Pfandbeträge automatisch ein – ohne Papierchaos.

Schon bald wird der digitale Pfandbon bei Lidl einziehen. Foto: Lidl

Kunden haben die Wahl

Trotz der Digitalisierung bleibt der traditionelle Papierbon eine Option. „Wir lassen unseren Kunden die Wahl, für welche Variante sie sich entscheiden“, erklärt Florian Späth von Lidl. Er ergänzt: „Mit dem digitalen Pfandbon setzen wir ein starkes Zeichen für kundenfreundliche Digitalisierung und nachhaltige Prozesse im Lebensmitteleinzelhandel.“

+++ Große Änderung bei Lidl – Kunden kommen nicht drum herum +++

Wichtig ist Lidl, das Einkaufserlebnis zu verbessern und gleichzeitig ökologische Verantwortung zu übernehmen. Kunden können in allen Filialen deutschlandweit zwischen digitalem und klassischem Bon wählen und so flexibel bleiben.

Discounter erprobt Innovation schon seit Jahren

Vor der flächendeckenden Einführung testete Lidl den digitalen Pfandbon erfolgreich in ausgewählten Filialen. Seit 2019 bietet das Unternehmen auch den digitalen Kassenbon in der Lidl Plus App an. Dieser Schritt zeigt, dass Lidl seine Strategie schrittweise umsetzt, um Nachhaltigkeit und Kundenkomfort innovativ zu verbinden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.