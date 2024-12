Lidl und die geänderten Öffnungszeiten an Heiligabend – was Kunden beachten müssen

Wenn das Weihnachtsfest naht, wird es bei einigen Supermarkt-Kunden oft hektisch. Ob für das üppige Weihnachtsdinner, die letzten Geschenke oder die notwendigen Dekorationen – wer kurz vor den Feiertagen noch Besorgungen machen muss, sollte die speziellen Öffnungszeiten im Auge behalten. Auch bei Lidl ist Achtsamkeit gefragt, denn die Supermarktkette passt ihre Zeiten während der Feiertage an.

Für Kurzentschlossene ist wichtig zu wissen: Am Heiligabend, dem 24. Dezember, ist Zeit ein besonders kostbares Gut. Lidl-Märkte öffnen in der Regel nur bis zum Mittag – um 13 oder 14 Uhr heißt es dann „Last-Minute-Kunden, bitte ihre Einkäufe zum Abschluss bringen“. Dies dient nicht nur der Fairness gegenüber den Mitarbeitern, die sich anschließend ihren Familien und dem eigenen Weihnachtsfest widmen können, sondern auch der Planungssicherheit der Kundschaft.

Wann hat Lidl an Heiligabend geöffnet?

Einkäufe, die bis dahin nicht erledigt sind, müssen zwangsläufig vertagt werden, denn am 1. und 2. Weihnachtstag bleibt die Tür der Lidl-Filialen fest verschlossen. Frühestens am 27. Dezember können Produkte wieder aus den Regalen in die heimische Vorratskammer wandern. Eine Ausnahme und potenzielle Rettung für das Festtagsmahl bieten allerdings die Märkte von Lidl an Bahnhöfen, die auch an Feiertagen öffnen könnten – hier lohnt sich eine individuelle Recherche.

+++ Auch interessant: Aldi, Lidl und Co. drehen an der Preisschraube – und das pünktlich zu Weihnachten +++

Für diejenigen, die dem Samstagstrubel entkommen möchten, könnte der Sonntag vor Weihnachten, der 22. Dezember, eine Gelegenheit für entspanntes Einkaufen bieten. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in Berlin, ist bekannt, dass manche Supermärkte ihre Pforten zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. Ob Lidl-Filialen an diesem Tag eine Ausnahmeregelung praktizieren, sollte individuell vor Ort oder über das Internet in Erfahrung gebracht werden.

Ein Tipp zum Schluss: Man sollte vorzeitig planen und die Öffnungszeiten der lokalen Lidl-Filiale prüfen, um unnötige Lauferei und Stress zu vermeiden. Mit einem gut organisierten Einkauf stehen die Chancen gut, das Weihnachtsfest entspannt und mit allem, was dazu gehört, genießen zu können.