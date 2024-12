Aldi, Lidl und Co. drehen an der Preisschraube – und das pünktlich zu Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür! Jetzt noch schnell die ein oder andere Besorgung machen. Doch wie sieht es mit den Preisen bei Aldi, Lidl und Co. so kurz vor dem Fest der Liebe aus? Die Discounter drehen kräftig an der Preisschraube!

Geschenke shoppen und Lebensmittel für das Festmahl besorgen: Zu kaum einer Zeit geben wir wohl so viel Geld aus wie an Weihnachten. Umso erfreulicher dürfte da für viele diese Nachricht von Aldi, Lidl und Co. sein: Die Discounter liefern sich eine heiße Preisschlacht!

Aldi, Lidl & Co.: Diese Produkte gibt es jetzt günstiger

„In der Weihnachtswoche macht ein typischer Discounter circa 30 Prozent, ein Supermarkt bis zu 60 Prozent mehr Umsatz gegenüber einer durchschnittlichen Woche im Jahr“, sagt Handelsexperte Jörg Funder von der Hochschule Worms gegenüber der „Wirtschaftswoche“.

Wie die „Bild“ berichtet, sind vor allem Sekt, Softdrinks, Kaffee, Molkereiprodukte und Schokolade im Angebot. Lidl beispielsweise lockt mit Rabattversprechen von bis zu 72 Prozent, bei Aldi kann man bis zu 60 Prozent sparen und bei Kaufland fallen die Preise um bis zu 62 Prozent. Wie wir bereits berichteten, hat Aldi seine weihnachtlichen Süßigkeiten im Preis gesenkt.

Aldi, Lidl & Co.: Bittere Enttäuschung

Ein cleverer Schachzug, denn in Zeiten der Inflation müssen Menschen sparen. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov haben 50 Prozent der Konsumenten angekündigt, weniger Geld für das Festessen ausgeben zu wollen. Sonderangebote würden daher eine entscheidende Rolle spielen.

Doch wer sich jetzt über sinkende Lebensmittelpreise freuen möchte, der wird bitterenttäuscht. „Die Lebensmittelpreise werden stetig in den nächsten Jahren steigen. Und die Politik wäre gut beraten, hier präventiv zu denken, um soziale Verwerfungen abzufedern“, betont Thilo Bode, Gründer von Foodwatch.