Edeka: Star geht in Berliner Filiale einkaufen – wie viel Geld er dort lässt, macht sprachlos

Eine Berliner Edeka-Filiale wurde kürzlich durch den Besuch eines weltweiten Internet-Stars beehrt. Allerdings kam der Besuch alles andere als überraschend – und es steckte so viel mehr dahinter als ein bloßer Einkauf.

Zehn Stunden war der YouTube-Star „Mr. Beast“ in einer Berliner Edeka-Filiale einkaufen. Was dabei am Ende herumkam, ist einfach unfassbar. Unser Partnerportal „Berlin Live“ berichtete über die wohl kurioseste Einkaufsaktion seit Langem.

Edeka: Star räumt Filiale leer

Vor Kurzem gab es einen großen Aufruhr in der Supermarkt-Filiale an der Bülowstraße in Berlin-Schöneberg. Der Edeka-Treugut-Standort hatte hohen Besuch. YouTuber und Influencer Mr. Beast, US-Amerikaner mit 300 Millionen Abonnenten weltweit, hatte den Markt in Berlin besucht.

Doch hatte der 26-Jährige, der bürgerlich Jimmy Donaldson heißt, hier keinen gewöhnlichen Einkauf geplant. Gemeinsam mit neun weiteren Internet-Stars hatte er einen regelrechten Coup ausgehakt, wie „Berlin Live“ berichtet. Am Ende konnten die Kunden nur staunen: Der YouTuber hatte die komplette Filiale leer geräumt und dabei 524.721 Euro (!) ausgegeben.

Edeka-Einkauf macht die Runde

Nichts war vor Mr. Beast sicher, alles landete in seinem Einkaufswagen. Doch wollte sich der Streamer nicht etwa einen langjährigen Vorrat anlegen. Nein, der komplette Einkauf wurde im Anschluss gespendet. Insgesamt 15 ortsansässige Einrichtungen, darunter die Heilsarmee, die Kältehilfe oder auch die Tafel wurden damit versorgt.

Ein paar Artikel ließ der YouTuber allerdings in der Edeka-Filiale zurück.