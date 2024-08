Lidl, Netto und Co: Wer wirklich hinter den Discounter-Kaffees steckt, macht Kunden baff

Wer beim Discounter einkauft, hat sich bewusst dafür entschieden, Geld sparen zu wollen. Auch wenn die Rechnung seit der Inflation bei Lidl, Netto und Co. nicht mehr so ganz aufzugehen scheint, so hinterlässt der Einkauf hier meist dennoch ein besseres Gefühl.

Und dieses gute Gefühl könnte sich jetzt einmal mehr steigern. Denn Koffein liebende Kunden konnten bislang nicht erahnen, wer wirklich hinter den Kaffeemarken vom Discounter steckt. Jetzt kommt die ganze Wahrheit bei Lidl, Netto, Aldi und Co. ans Licht!

Lidl, Netto und Co: Discounter-Kaffee mit ungeahnter Herkunft

Auch wenn die vermeintlichen No-Name-Produkte nur eines versprechen, nämlich Geld zu sparen, so werden Kunden nicht selten von ihrer Qualität überrascht. Aus gutem Grund, wie „Chip.de“ jetzt aufdeckt. Denn oft verstecken sich hinter den unbekannten Eigenmarken meist namhafte Kaffee-Hersteller.

+++ Lidl sorgt für Aufruhr – deutsche Filialen kassieren fiesen Seitenhieb! „Unverschämt“ +++

Lidl und Aldi etwa teilen sich bei ihren Cappuccino-Sorten einen gemeinsamen Hersteller, nämlich die Marke Krüger. Das sollten Kunden das nächste Mal im Hinterkopf behalten, wenn sie die Marken „Granaroma Cappuccino“ (Lidl) und „Moreno Cappuccino“ (Aldi) lesen. Lidl setzt aber in Sachen Kaffee-Produzent auf Vielschichtigkeit. So verbirgt sich hinter der regulären Eigenmarke „Bellarom“ die Minges Kaffeerösterei GmbH. Hinter dem Lidl-Instantkaffee steckt die Deutsche Extrakt Kaffee GmbH (DEK) beziehungsweise Cafea GmbH, mit der auch Aldi Nord für sein Instantprodukt „Schonkaffee“ zusammenarbeitet.

Penny sorgt für größte Überraschung

Der Discounter Netto hüllt sich in Schweigen, was seine Kaffee-Eigenmarke „Cafèt“ angeht. Gleiches gilt im Übrigen für den Hersteller hinter dem Supermarkt-Kaffee der Edeka-Eigenmarke „Gut & Günstig“. Da beide Märkte aus einem Haus stammen, könnten sie allerdings auch den gleichen Produzenten haben.

Am überraschendsten trifft es jetzt aber Kunden der Discounter-Kette Penny! Der Eigenname „Magico“ lässt kaum darauf schließen. Doch jetzt wurde das Geheimnis hinter dem vermeintlichen Günstig-Kaffee gelüftet. Denn dahinter steckt die Schirmer Kaffee GmbH, die nachweislich zum bekannten Hause Dallmayr höchstpersönlich gehört! Auch der Instantkaffee der Eigenmarke „ja!“ von Rewe wird hier produziert. Anders sieht es da beim regulären „ja!“-Kaffee aus. So stammen etwa die Kaffeekapseln vom spanischen Unternehmen Expressate S.L.

Warum die Produkte namhafter Hersteller unter dem Deckmantel der Discounter-Eigenmarken verkauft werden? Zum einen liegt das an den günstigeren Robusta-Bohnen, die bei der Produktion zum Einsatz kommen. Zum anderen sollen bei No-Name-Produkten die Marketingkosten entfallen. Doch ob Kunden von Lidl, Netto, Aldi und Co. den Unterschied überhaupt herausschmecken, mag angezweifelt werden.