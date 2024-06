Lidl-Mitarbeiter hört Kunden-Gespräch und geht sofort dazwischen – „Unter aller Sau“

Was so mancher Supermarkt- oder Discounter-Mitarbeiter in seinen Schichten so erlebt, macht einfach nur sprachlos. Immer mehr Kunden scheinen beim Einkauf ihren Frust herauszulassen – und machen dabei vor Mitkunden keinen Halt.

So schildert jetzt auch ein Lidl-Mitarbeiter einen schockierenden Vorfall, den er in einer deutschen Filiale hautnah miterlebte. „Leute, wir müssen reden“, macht er seinem Unmut jetzt im Netz Luft. Was ist in dieser Lidl-Filiale nur geschehen?

Lidl: Mitarbeiter macht schockierende Erfahrung!

Vor kurzem soll eine Kundin mit ihrem Kind im Säuglings-Alter in einer Lidl-Filiale eingekauft haben. Plötzlich fing das etwa zwei Monate alte Baby an zu schreien. „Was ist das Traurige daran?“, fragt der Discounter-Mitarbeiter. Ein Senior sollte die ohnehin schon angespannte Stimmung schnell kippen lassen.

Noch während die nervöse Mutter versuchte, ihr aufgebrachtes Kind zu beruhigen, soll ein älterer Herr auf die Frau zugegangen sein und sie angeblafft haben, dass das Kind doch die Schnauze halten soll.

Lidl-Mitarbeiter hat kein Verständnis

Für den Lidl-Mitarbeiter einfach nur schockierend. Um die Situation zu entschärfen, sei er prompt auf die Frau und den älteren Herrn zugegangen und habe verständnisvoll versucht auf den Senior einzureden. „Wir waren alle mal jung“, wird er auch in einem Video bei TikTok deutlich. In dem kurzen Clip macht er aber auch seinen Unmut über die Reaktion des Rentners klar.

„Ich find’s unter aller Sau so ein Verhalten. Das hat mich schwer zum Nachdenken gebracht.“ Der Lidl-Mitarbeiter soll selbst Familienvater sein. Er appelliert deshalb an seine Kundschaft: „Bitte geht dazwischen. Zeigt Zivilcourage und handelt.“