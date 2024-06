Edeka, Lidl und Co.: Beliebte Produkte könnten schon bald mehr kosten – der Grund ist ernst

Heftige Nachrichten für Kunden von Edeka, Lidl und Co.! Zahlreiche Produkte könnten schon bald mehr kosten. Doch der Grund dafür ist ernst.

Seit einigen Jahren machen gestiegene Lebensmittel-Preise bei Edeka, Lidl und Co. Kunden das Leben schwer. Die horrenden Preise ließen sich meist mit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg erklären. Doch die nächste Preissteigerung könnte einen anderen Hintergrund haben…

Edeka, Lidl und Co.: Kommt bald die Softdrink-Steuer?

Zuckerhaltige Limonaden, wie beispielweise Cola oder Energy-Drinks, sollen nach dem Willen mehrerer Bundesländer teurer werden! 9 von 16 Bundesländern setzen sich für eine sogenannte Softdrink-Steuer ein, wie „Bild“ unter Berufung auf eine Protokollerklärung zur Verbraucherschutzministerkonferenz berichtet. Darin riefen die Länder den Bund auf, eine „herstellerbezogene Abgabe“ auf solche Getränke zu prüfen.

Unterstützt wird die sogenannte Softdrink-Steuer von den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen. Nach dem Papier ist „trotz freiwilliger Selbstverpflichtung und Zusagen der Industrie in Deutschland der durchschnittliche Zuckergehalt von zum Beispiel Softgetränken in den vergangenen Jahren nicht in dem Maße gesunken, wie für eine gesundheitsförderliche Ernährung erforderlich wäre.“

16 Milliarden Euro für Deutschland in den nächsten zwei Jahrzehnten

Fakt ist: In nur einem einzigen Liter Cola sind satte 106 Gramm Zucker enthalten! Laut des Fachmagazins „PlOS Medicine“ empfehlen sowohl die TU München als auch die britische Universität Liverpool in einer Studie die Zuckersteuer auf die süßen Getränke.

Mit einer solchen Abgabe könnten in Deutschland innerhalb der nächsten 20 Jahre bis zu 16 Milliarden Euro eingespart werden. Außerdem sollen so Erkrankungen vermieden werden. Für die Cola könntest du in Zukunft also tiefer in die Tasche greifen müssen…