Aldi, Lidl und Co. bekommen Konkurrenz – Supermarkt mit neuem Konzept in Deutschland

In Deutschland gibt es einen neuen Supermarkt, der von zwei ehemaligen Lidl-Managern eröffnet wurde. Der Laden ist jedoch kein gewöhnlicher Supermarkt wie Lidl oder Aldi, sondern hat ein ganz besonderes Konzept, das es bisher noch nicht in Deutschland gab. In Zukunft soll das Geschäft mit etlichen Filialen in ganz Deutschland vertreten sein.

Vergangenes Jahr hat in Ulm ein neuer Supermarkt mit dem Namen „Delfo“ seine erste Filiale eröffnet. Dieser wurde von den zwei Ex-Lidl-Chefs Adriano Lemma und Alessio Frasca gegründet, wie „Merkur.de“ berichtet. Mit dem Laden in Ulm will man es jedoch nicht belassen und bis Ende 2025 sind ein Dutzend weitere Filialen in ganz Deutschland geplant.

Ex-Lidl-Chefs gründen Supermarkt mit neuem Konzept

Der Supermarkt hat ein ganz besonderes Konzept, das ihn stark von Supermärkten wie Lidl oder Aldi unterscheidet. Dort werden nämlich ausschließlich Tiefkühlprodukte angeboten. Der Name „Delfo“ soll dieses Konzept widerspiegeln, denn er steht für „Delicious Food“.

Die ehemaligen Lidl-Manager und Gründer von „Delfo“ erklären gegenüber „Merkur.de“ ihre Vision für die neue Supermarkt-Kette. Dort bietet man Tiefkühlprodukte mit einer „einzigartigen Produktvielfalt und Qualität: Von saisonalen Ernten bis zu Gourmet-Spezialitäten bieten wir eine vielfältige Auswahl an frisch gefrorenen Produkten ohne Konservierungsstoffe, die Frische und Nährstoffe bewahren.“

Nicht nur sollen die Produkte also schnell zubereitet werden können, sie sollen auch noch gesund sein. In dem Geschäft ist auch alles zu finden, was man auch bei anderen Supermärkten kaufen kann. Sei Obst und Gemüse, Fleisch und Süßes oder sogar besondere Spezialitäten wie italienische Reisbällchen, brasilianische Açai oder portugiesische Pastel de Nata. Im Unterschied zu Lidl oder Aldi sind nur eben alle Produkte tiefgefroren.

Eigenmarken-Angebot soll erweitert werden

„Delfo“ hat bereits ein Eigenmarken-Konzept und bezieht Torten vom Konditor aus der Ulmer Nachbarschaft, welche im Geschäft schockgefroren angeboten werden. Die zwei ehemaligen Lidl-Manager planen jedoch, das Eigenmarken-Angebot in Zukunft zu erweitern und Brot und Süßigkeiten in das Sortiment aufzunehmen.

Das Geschäft der zwei ehemaligen Lidl-Chefs ist der erste Tiefkühl-Supermarkt in Deutschland. Im Ausland sind diese schon häufig vertreten und in Europa ist „Picard Surgéle“ das größte Geschäft für Tiefkühlwaren. Dabei werden Tiefkühlwaren in Deutschland immer beliebter. Vergangenes Jahr hatten die Produkte ein Wachstum von knapp 19 Prozent, mit einem Umsatz von mehr als 22 Milliarden Euro.