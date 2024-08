Edeka, Rewe, Lidl & Co: Preis-Schock bei Coca-Cola! Kunden können es nicht fassen

Kunden von Edeka, Rewe, Lidl & Co., die gerne Coca-Cola trinken, werden bald aus allen Wolken fallen, denn das Getränk soll deutlich teurer werden. Aber nicht nur das Softgetränk soll deutlich im Preis erhöht werden, sondern auch alle anderen Getränke, die zu dem Unternehmen gehören.

Der Getränkehersteller Coca-Cola hat angekündigt, dass ab September die Einkaufspreise für alle Produkte angehoben werden. Dieses würde nicht nur die Erfrischungsgetränke wie Sprite, Fanta und Coca-Cola betreffen, sondern auch Wasser, Eistee und Energy-Drinks. Zu dem Unternehmen gehören unter anderem noch Lift, Vio, Apollinaris, Mezzomix, Powerade und andere Getränke, die man bei Edeka, Rewe und Lidl finden kann.

Edeka, Rewe, Lidl & Co: Händler legt selbst die Preise fest

Die Preiserhöhung betrifft zunächst erst einmal die Händler, also Supermärkte wie Edeka, Rewe und Lidl. Der Händler bestimmt die Preise im Geschäft selbst. Jedoch muss man angesichts des erhöhten Einkaufspreises damit rechnen, dass man die Produkte im Supermarkt entsprechend an den neuen Preis anpassen wird.

Florian von Salzen, der Geschäftsführer von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland, erklärt gegenüber „Bild“: „Die Preisanpassung liegt im Schnitt aller Produkte und Packungen im einstelligen Prozentbereich.“ Tatsächlich liegt die Preiserhöhung laut Nachforschungen der Zeitung bei ungefähr neun Prozent. Dies wird wahrscheinlich Auswirkungen auf die Preise bei Edeka, Rewe und Lidl haben.

In Zukunft kann es also möglich sein, dass ein Kasten mit zwölf Ein-Liter-Mehrwegflaschen stolze 19,99 Euro bei Edeka, Rewe, Lidl & Co. kosten wird. Das Unternehmen gibt zwar an, dass diese Preiserhöhung des Händlers „unüblich“ sei. Jedoch kann das Unternehmen Coca-Cola diese Option nicht komplett ausschließen.

Coca-Cola erhöht wegen gestiegener Kosten die Preise

Es gibt mehrere Gründe, warum Coca-Cola beschlossen hat, die Preise für Händler wie Edeka, Rewe und Lidl zu erhöhen. Gegenüber „Bild“ nennt von Salzen einige Begründungen des Unternehmens. Laut dessen Aussage sind „einige Kosten, beispielsweise für Zutaten, Verpackungsmaterialien und Dienstleistungen weiterhin hoch“. Zusätzlich heißt es: „Zuletzt haben wir auch mit einer deutlichen Entgelterhöhung die Leistung unserer Mitarbeitenden honoriert.“

Bereits im vergangenen Jahr erklärte ein Sprecher des Unternehmens, dass die Produktionskosten deutlich gestiegen sind. Zusätzlich wurde erklärt, dass Preissteigerungen für Energie das Unternehmen ebenfalls immens belastet. Wie die Händler mit der Preissteigerung von Coca-Cola-Produkten umgehen werden und ob die Preise im Supermarkt tatsächlich erhöht werden, bleibt abzuwarten.