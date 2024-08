Aldi: Erfinder von Aufback-Döner wettert gegen Discounter – „Keine Qualität“

Döner-Krieg zwischen Aldi und einem Thüringer Unternehmer! Der Discounter-Riese sorgte bundesweit für Aufsehen, als er einen Döner zum Schnäppchenpreis von zwei Euro verkaufte. Mit der Aktion „Döner für alle“ reagierte Aldi auf die Debatte rund um gestiegene Döner-Preise. Es bildeten sich krasse Kundenschlangen, die das beliebte Fast Food für kleines Geld kaufen wollten.

Jetzt platzt Mustafa Demirkürek (53) aus Thüringen die Hutschnur. Er ist der Aufbackdöner-Erfinder, beschäftigt in Gera rund 50 Mitarbeiter, wie unser Partnerportal Thüringen24 berichtet. Für 6,99 Euro verkauft er Döner zum Aufbacken. Jetzt ledert gegen Aldi los, sagt: „Der Billig-Döner von zwei Euro hat keine Qualität!“ RUMMS!

Aldi: Erfinder von Aufback-Döner wettert gegen Discounter

Mustafa Demirkürek ist seit 30 Jahren in der Gastronomie-Branche tätig, betreibt mehrere Döner-Buden in Thüringen. 2008 hatte er die Idee zum Aufbackdöner, der nach zwölf Minuten im Ofen gegessen werden kann. Der 53-Jährige zu Thüringen24: „Als ich selber in meinem Laden Döner verkaufte, kostete er drei Euro. Ein Kaffee kostete genauso viel. Man kann doch nicht für Kaffee drei Euro verlangen, und für einen Döner ebenfalls. Kein gesundes Essen kann zwei oder drei Euro kosten!“

Er verweist auf seinen Aufback-Döner, der 450 Gramm wiegt. Der Döner-Experte: „Das ist fast ein halbes Kilo Essen. Wenn ich solche niedrigen Preise verlange, stimmt was nicht mit der Qualität.“ Für den gebürtigen Kurden ist klar: „Auch der Aldi-Döner für zwei oder drei Euro… Okay, das war eine Aktion an den Märkten. Aber so ein Billig-Döner wie von Aldi hat keine Qualität!“

„Keine Qualität“

Der Unternehmer redet sich in Rage, führt aus: „Wie wirst du mit zwei, drei Euro deine Mitarbeiter, das Fleisch, die ganze Arbeit bezahlen?“ Generell hält er nichts von den Diskussionen über eine „Döner-Preisbremse“, hält das Fast Food auch bei den aktuell vermeintlichen hohen Preise für günstig.

