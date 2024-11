In diesem Lidl kauft seit 12 Jahren kein Kunde mehr ein – der Anblick ist erschreckend

Seitdem der Discounter vor 12 Jahren geschlossen wurde, betrat kein Kunde mehr den Laden. Mittlerweile ist der Lidl auch vollkommen verwahrlost und zerstört. In einem YouTube-Video erkundet ein ehemaliger Kunde das verlassene Gebäude.

Als der Youtuber „LX Outdoor“ den Lidl betritt, erinnert er sich wehmütig an seine Kindheit. Er hat viele Erinnerungen daran, wie er mit seiner Familie in den Supermarkt einkaufen ging. Zaghaft betritt er den Markt und ist erschrocken über den Zustand des Marktes. Er hofft, dass kein Obdachloser in dem verlassenen Supermarkt schläft.

Lidl: „Schießen die hier rum?“

In dem Discounter fehlen sogar die Türen und alle Wände sind voller Graffiti. Die Alarmanlage in dem Lidl ist jedoch noch vorhanden. Als er auf den Boden blickt, glaubt er es kaum, denn dort liegt eine Gaskartusche. Entsetzt stellt er sich die Frage: „Schießen die hier rum?“

Er erkundet die Innenräume des Supermarktes und betritt die ehemalige Verkaufshalle. Wehmütig blickt er um sich, denn der leer stehende Raum erinnert ihn an seine Kindheit. In dem Video erklärt er, wo früher die Kassen standen. Bei dem komplett ramponierten Raum kann man sich kaum vorstellen, dass es sich bei dem Gebäude um einen ehemaligen Lidl handelt.

Auf dem Boden entdeckt er mehrere zurückgelassene Schilder, die Produkte vermarkten. Zum Beispiel ist dort ein Schild mit der Aufschrift „Bunte Blattsalate für 99 Cent“. In dem Video fragt sich der Youtuber „LX Outdoor“: „Was kosten die wohl jetzt?“ Er erkundet weiter den ehemaligen Lidl und entdeckt sogar einen riesigen Laubbläser, der wohl nicht verkauft und zurückgelassen wurde.

Kunden standen früher Schlange

Betroffen stellt der Youtuber fest, dass der komplette Supermarkt zerstört wurde. Von Jugendlichen, wie er vermutet. Als er die verlassenen Büros des Lidl erkundet, kann er nicht glauben, denn der Gestank in diesem ist furchtbar.

Er verlässt denn Lidl und läuft um das verlassene Gebäude herum. Am verschlossenen Gebäude des Marktes berichtet er, dass damals viele Kunden Feuerwerk für Silvester im Supermarkt gekauft haben. Wie er sich erinnert: „Früher standen die Leute eine halbe Stunde vor der Eröffnung der Schlange.“