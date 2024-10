Aldi: Gewinnspiel geht nach hinten los – „Nicht zu Ende gedacht“

Bei einem Gewinnspiel mitmachen, das kann jeder. Nur das Gewinnen ist meist nicht zu einfach. Bei einem kürzlich ausgelosten Aldi-Gewinnspiel konnte sich ein Kunde jedoch über einen der Hauptgewinne freuen: ein Ticket für „Paw Patrol Live!“ in Berlin.

Doch schon kurz nach der überraschenden Nachricht von Aldi hatte sich die Freude auch schon wieder gelegt. Denn trotz Ticket wird der Kunde die Veranstaltung nicht besuchen können. Ein Denkfehler macht ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung.

Aldi-Gewinnspiel stellt Kunden vor Problem

„Juhu, wir haben mal richtig Glück gehabt und in einem Gewinnspiel von Aldi Nord etwas gewonnen!“, jubelte der Kunde zunächst noch über die Veranstaltungskarte. Darüber dürfte sich sein fünfjähriger Sohn sicher freuen. Um ihn zu begleiten, wollte sich der Vater ein zweites Ticket holen.

Doch die Ernüchterung folgte prompt: Neben dem gewonnen Ticket (inklusive reserviertem Sitzplatz) war kein Sitz mehr frei. „Wow, wir schicken Bennet (5) ganz alleine mit Tausenden von fremden Menschen in die Uber Arena… äh, nicht“, reagiert der Vater in einem Facebook-Beitrag und kritisiert Aldi Nord dafür, das Gewinnspiel nicht ganz durchdacht zu haben.

Aldi will Lösung anbieten

Umtausch oder Verkauf wären laut dem Kunden nicht möglich. „Sehr schade, wir hätten es Bennett gerne ermöglicht sich das anzuschauen, aber in dieser Form ist es für uns (und wahrscheinlich auch für die meisten anderen Gewinner) wertlos“, bedauert der Vater die Situation. „Diese Tickets für die Hauptzielgruppe zwei bis zwölf Jahre nur einzeln zu verlosen ist eine nicht zu Ende gedachte Werbemaßnahme.“

Andere Kunden dürften das ähnlich sehen, kommentieren bereits einige den Beitrag und teilen die Meinung des Vaters darüber, wie „ärgerlich“ und „schade“ es sei. Wir haben bei Aldi Nord nachgehakt und um Aufklärung gebeten.

Auf unsere Anfrage hin teilt das Unternehmen mit, dass sich betroffene Kunden mit dem Kundenservice in Verbindung setzen sollen. Nur so könnte für jeden eine passende Lösung gefunden werden. Was die Idee hinter dem Vorgehen des Discounters war, bleibt allerdings offen.