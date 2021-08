Lidl: Rückruf! Wenn du dieses praktische Werkzeug benutzt, kannst du dich schwer verletzen

Achtung, Rückruf bei Lidl!

Lidl hat ein bestimmtes Werkzeug jetzt zurückgerufen. (Symbolbild) Foto: imago images

Wenn du gerade beispielsweise deine Wohnung renovierst, dann solltest du jetzt besser aufpassen. Denn ein bestimmtes Lidl-Produkt, das du dann benötigen könntest, könnte gefährlich werden.

Lidl: Rückruf beim Discounter! Dieses Produkt kann gefährlich werden

Bei dem Lidl-Artikel „Dampftapetenablöser PDTA 5 A1“ der Marke „Parkside“ mit der Internationalen Artikelnummer (IAN) 332976_1907 besteht Verbrühungsgefahr. Der Deckel könne sich bei den betroffenen Produkten von selbst vom Boilerbehälter ablösen.

Deshalb bittet die Firma alle Kunden, den genannten Artikel nicht weiter zu verwenden. Ob dein gekauftes Produkt betroffen ist, kannst du am Typenschild auf der Oberseite des Artikels erkennen.

Der Dampftapetenablöser wurde in allen Lidl-Filialen in Deutschland verkauft und kann in diesen auch zurückgegeben werden. Dann wird dir der Kaufpreis natürlich auch erstattet – wenn du einen entsprechenden Kassenbon vorzeigen kannst.

Achtung, bei einzelnen Geräten von Dampftapetenablösern, die bei Lidl verkauft wurden, besteht Verbrühungsgefahr. Foto: Grizzly Tools GmbH & Co. KG

Die Firma Grizzly Tools weist darauf hin, dass nur die Produkte mit der oben genannten Kennzeichnung vom Rückruf betroffen sind. Alle anderen Artikel der Marke „Parkside“ kannst du weiterhin bedenkenlos verwenden.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

