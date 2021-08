Edeka: Aktion vor Filiale sorgt für Wirbel – kein Einlass für Ungeimpfte?

Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Kunden eines Edeka-Marktes waren sicher platt, als sie diese Botschaft lesen mussten: „Betreten des Edeka-Marktes heute nur für Geimpfte erlaubt!“ Wie würdest du reagieren, wenn du ein solches Schild bei deinem Einkauf sehen würdest?

Bei einem Edeka-Markt in Frankenthal haben Kunden am 7. August tatsächlich ein Hausverbot erteilt bekommen, wenn sie den Laden ungeimpft betreten wollten. Was die Kunden allerdings nicht wussten: Dahinter steckte ein Experiment von „RTL“.

Edeka-Markt lässt nur noch geimpfte Kunden rein - das steckt dahinter

Wie reagieren Menschen, wenn sie plötzlich nicht mehr in ihren Supermarkt des Vertrauens reinkommen? Das sollte in einem Edeka in Frankenthal getestet werden. Wirft man einen Blick auf die aktuelle politische Situation, könnte ein solches Szenario künftig allerdings zur Norm werden.

Edeka: Ein Experiment sorgt für fassungslose Kunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Edeka steht für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler

Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

Am Anfang des Marktes stand eine Mitarbeiterin, die Kunden mit einem Schild darauf hinwies, dass der Impfausweis vor Betreten des Marktes stets vorzuzeigen sei.

Während einige Edeka-Kunden gelassen auf die Konfrontation reagierten, fielen andere fast vom Glauben ab.

Eintritt nur noch für Geimpfte? Edeka macht den Test. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Edeka-Kunden sind fassungslos – Edeka klärt auf

„Das ist alles Quark und Käse, was da passiert! Hier werde ich nicht mehr herkommen!“ – solche Kommentare und viele weitere musste sich die Edeka-Mitarbeiterin am Eingang des Marktes an diesem Tag anhören.

So fühlten sich viele Kunden in ihren Grundrechten stark eingeschränkt und wendeten dem Geschäft kopfschüttelnd den Rücken zu.

Da die Kunden zunächst nicht wussten, dass es sich hierbei lediglich um ein „RTL“-Experiment handelte, verbreitete sich die Empörung über den Edeka-Markt kurzerhand im Netz. Viele gingen tatsächlich davon aus, dass Edeka wirklich plant, nur noch geimpfte Kunden in die Filialen zu lassen.

Edeka stellte die Situation richtig und schrieb auf Facebook: „Dies ist NICHT der Fall. Auch am Samstag durften alle Kunden einkaufen, egal ob geimpft, genesen, getestet oder nicht, es war lediglich ein Experiment und alle Kunden wurden darüber aufgeklärt.“

