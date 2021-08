Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi: Kundin will mit EC-Karte bezahlen – doch das läuft nicht nach Plan

Was für eine seltene Situation bei Aldi an der Kasse!

Eine Frau wollte bei Aldi einkaufen und an der Kasse des Discounters mit ihrer EC-Karte bezahlen. Doch das Gerät streikt, funktioniert nicht. Was danach aber passiert, ist einfach nicht zu fassen. Über diesen irren Vorfall in dem Discounter berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Das EC-Karten-Lesegerät einer Aldi-Kundin spinnt! Dann passiert Unglaubliches. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / allOver-MEV

Aldi: Kundin kann nicht mit EC-Karte zahlen – was dann passiert, ist unglaublich

„Wegen ,Karte nicht bekannt' und beim zweiten Versuch ,Karte ungültig abgelehnt' wechselte meine Gesichtsfarbe vor Schreck. Das war einfach nicht möglich“, berichtete die Aldi-Kundin in einer Facebook-Gruppe.

Als sie an der Aldi-Kasse kurz vor der Verzweiflung stand, wusste sie plötzlich nicht wie um sie geschah.

Eine junge Frau, die scheinbar Mitleid mit der Aldi-Kundin hatte, kam auf sie zu und bot ihr an, die 49 Euro von ihrer EC-Karte zu bezahlen.

„Diese Hilfsbereitschaft war einfach unglaublich und ich möchte einfach nur Danke sagen“, schrieb die gerührte Kundin auf Facebook.

Aldi: Eine Kundin erlebt Unglaubliches an der Kasse. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

In der Facebook-Gruppe löste die Geschichte große Emotionen aus.