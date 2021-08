Rewe, Edeka und Co.: Rückruf dieser Nascherei! Davon solltest du dich besser fernhalten

Naschkatzen aufgepasst! Wer kürzlich bei Rewe, Edeka und Co. Süßigkeiten gekauft hat, sollte schleunigst einen Blick ins heimische Regal werfen. Vorsicht ist geboten!

M&M'S sind vermutlich die beliebtesten Schokolinsen auf dem Markt. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen bei Rewe, Edeka und auch bei anderen Supermärkten,doch nicht jede Packung ist von der Rückrufaktion betroffen.

Edeka, Rewe und Co.: Diese Packungen sind betroffen

Die M&M’s Crispy-Produkte werden zurückgerufen. Du erkennst sie an der charakteristischen dunkelblauen Verpackung.

Konkret betroffen sind folgende Beutel: Die 36-Gramm-Einzelverpackung ((EAN: 5 000159 304245, Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.01.2022 / 30.01.2022), der 128-Gramm-Portionsbeutel (EAN: 5000159471961, Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.01.2022), der 187-Gramm-Portionsbeutel (EAN: 5 000159 472005, Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.01.2022 / 30.01.2022) ) und auch die Großpackung mit 255 Gramm (EAN: 5 000159 472081, MHD: 23.01.2022 / 30.01.2022).

Der Grund: Es könnten gentechnisch veränderte Organismen, sogenannte GVOs, in den Leckereien enthalten sein. Laut Angaben des Herstellers Mars wurden die Packungen in ganz Deutschland verkauft. Auch du könntest sie also im heimischen Regal haben.

Edeka, Rewe und Co.: Verbraucher sollten Nummern vergleichen

Verbraucher und Verbraucherinnen, die die Packungen bei sich zuhause haben, werden gebeten, die EAN-Nummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Rückseite oder Unterseite der Verpackung zu prüfen und mit den hier angegebenen Nummern zu vergleichen.

Betroffene Kunden können sich über eine Kontaktadresse (hier klicken >>>>) mit den Produktdaten und einem Foto der Verpackung samt Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) an den Mars-Verbraucherservice wenden.

Das Unternehmen versichert zudem, dass andere Produkte nicht betroffen sind.(evo)

