Lidl-Kunde betritt Filiale und kann nicht glauben, was er sieht – „Fühle mich wie im Jahr 2001“

Wer bei Lidl regelmäßig einkaufen geht, der greift meist auf seine Lieblingsprodukte, die er immer wieder kauft, zurück. Während ab und zu auch mal ein Teil mehr von dem Sonderangebotsstand im Wagen landet, wissen die Kunden in der Regel trotzdem, wie viel Geld sie pro Woche an der Kasse des Discounters lassen. Umso mehr wundert es diesen Kunden, als er plötzlich einen ganz anderen Betrag als den gewohnten in der Filiale angeschlagen sieht. Ein Fehler oder doch eine geplante Änderung?

Lidl-Kunde fällt Preisänderung auf

Besonders beliebt beim Wocheneinkauf: Lebensmittel, die in Konservendosen sicher verwahrt sind, lange halten und nicht allzu bald nachgekauft werden müssen. Als dieser Lidl-Kunde in einer britischen Filiale allerdings zu der Erbsen-Dose im Regal greifen will, trifft ihn fast der Schlag, als er einen Blick auf den Preis wirft.

„Ich habe wirklich gerade 9 Penny für Erbsen bei Lidl bezahlt, ich fühle mich wie im Jahr 2001“, schreibt der Lidl-Kunde auf der Plattform X (ehemals Twitter). Angefügt ist ein Bild, das die Erbsen in der Filiale zeigt mit dem ungewöhnlich günstigen Preis darunter. Ob diese Angaben ihre Richtigkeit haben? Unter dem Beitrag wird im Netz heiß spekuliert. Obwohl jeder Rabatt und jede Preisaktion von den meisten dankend angenommen wird, trauen die meisten Lidl-Kunden dem Braten jedoch nicht und zeigen sich misstrauisch.

„Wahrscheinlich sind dann auch nur neun Erbsen drin, der Rest ist Wasser“, witzelt ein Kunde in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Ich bezweifle, dass die überhaupt schmecken“, tut ein anderer seine Skepsis kund. „Das ist vor einem Monat bei meinem örtlichen Lidl passiert. Ich weiß nicht, was mit denen los ist“, schreibt ein anderer.

Ein bloßer Tippfehler oder ein beabsichtigtes preisliches Entgegenkommen? Wieso die Erbsen-Dose am Ende des Tages tatsächlich so verdächtig günstig gewesen ist, wird wohl zunächst ungeklärt bleiben.