Lidl-Filialleiter packt aus: Wenn Kunden diesen Code nicht kennen, gehen sie ein Risiko ein

Längst kaufen Kunden von Lidl nicht nur Lebensmittel in dem Discounter. Die große Nonfood-Abteilung zieht auch regelmäßig den ein oder anderen in die Regale, um nach einem Angebot zu stöbern. Auch für Balkon und Garten bietet der Discounter einiges. Regelmäßig sind verschiedene Zimmerpflanzen, Blumenerde oder Saatgut im Angebot. Was es aber immer gibt, ist vor allem eines: Blumen.

Neben den klassischen Tulpen gibt es auch immer häufiger schöne Sträuße zu kaufen, die natürlich wesentlich günstiger als in einem richtigen Blumenladen sind. Jedoch sehen die Blumen hin und wieder auch ziemlich traurig aus und sind nicht mehr ganz frisch. Ein Lidl-Filialleiter packte in einem Video aus, wie man diesem Problem aus dem Weg gehen kann.

Lidl-Filialleiter packt aus: Ultimativer Blumen-Lifehack!

Auf Tiktok veröffentlicht ein Filialleiter von Lidl regelmäßig Blicke hinter die Kulissen und verrät verschiedene Tipps rund ums Einkaufen. Diesmal geht es um Blumen. „Was haben diese Blumen mit dieser Skala auf sich?“, fragt er und hält die Kamera auf eine Farbskala am Blumenregal. Die meisten Kunden werden sie noch nicht bemerkt haben, aber sie verrät ein echtes Geheimnis. Die entsprechenden Farben sind auch auf den Verpackungen der Blumen abgebildet.

„An diesem farblichen Etikett erkennt ihr immer, ob eure Blumen frisch sind oder doch schon ein bisschen älter“, klärt er auf. Es gibt drei verschiedene Farben: Weiß, Rot und Orange. Weiß bedeutet, dass die Blumen am Montag und Dienstag geliefert wurden. „Rot ist immer nur Mittwoch und Donnerstag. Ab Freitag und Samstag gibt es immer das orangene Etikett. „So könnt ihr immer jederzeit erkennen, ob eure Blumen frisch sind“.

Die Skala können Kunden „in jeder Filiale, irgendwo in der Nähe von den Blumen“ finden, wie der Filialleiter verrät. „Da seht ihr immer: Welche Blumen sind, wann frisch, wann gekommen und wie lange haltbar?“ Übrigens: Die Blumen, die nicht mehr ganz frisch sind, gehen in einigen Filialen an die Tafel. Manchmal werden sie auch zu einem reduzierten Preis angeboten.