Lidl-Kunden erhalten dringende Warnung – darauf fallen sie immer wieder rein

Na, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil! Immer wieder versuchen Discounter wie Lidl, Kunden mit besonderen Schnäppchen zu locken. Die erkennt man meist schon am Preisschild, zum Beispiel, wenn die auch noch farblich anders gestaltet sind als herkömmlich. Doch was sich da Lidl leistet, geht wohl eine Schippe drüber.

Auf einem Video, das auf X geteilt wurde, sieht man nämlich einen Kunden vor der Backwaren-Abteilung einer Lidl-Filiale. So weit, so normal. Er schaut sich das Angebot für Käse-Laugenstangen an. Eine kostet 59 Cent. Dann kommt der vermeintliche Schnapper: Kauft man gleich drei Käse-Laugenstangen, zahlt man 1,77 Euro. Der Preis ist dann auch noch in leuchtend roter Farbe gehalten. Da muss man doch direkt bei Lidl zugreifen, woll?

Lidl will mit Angebot punkten – Kunden wissen sofort Bescheid!

Pustekuchen, denn wer genau nachrechnet, weiß: Das Lockangebot ist keinen Cent günstiger, als wenn man die Käse-Laugenstangen einzeln kaufen würde! Denn dreimal 59 Cent ergeben schlicht und ergreifend 1,77 Euro – also genau den Preis, den der beliebte Discounter als Angebot suggeriert! „Lidl – Angebot drei Stück für 1,77 Euro anstelle je Stück 0,59 Euro. Sie sparen… ähm…“, heißt es vom Kunden auf X.

Die Kommentare unter dem Tweet zeigen: Andere Kunden sind Lidl ebenfalls auf die Schliche gekommen! Hier einige ausgewählte Nachrichten:

„Es geht um Verkauf! Um Umsatz“ Solch eine Täuschung der Konsumenten lernst du im BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing.“

„Dahinter steckt eine Mathematik-Aufgabe, die viele nicht mehr lösen können. Auch nicht mit dem Taschenrechner. Die wissen nämlich nicht, auf welche Knöpfe sie drücken müssen.“

„Hauptsache Signal-Farbe, da setzt bei den meisten gleich das Hirn aus…“

„Das mache die, weil viele nicht mehr in der Lage sind, im Kopf zu rechnen. Deutschland verblödet immer mehr!“

Verbraucherschutz warnt Kunden vor farbigen Preisschildern

Tatsächlich bedeutet ein rotes Preisschild für viele Kunden ein Angebot. Beim Einkauf sollten Kunden jedoch das Angebotsschild genauer betrachten, warnt die Verbraucherzentrale.

Auch die psychologische Wirkung von diesen roten Schildern sei immens. Generell sollten Kunden beim Einkaufen die Preise im Blick behalten und sich von der roten Farbe nicht beirren lassen – und das nicht nur bei Lidl.