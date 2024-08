Lidl gegen Ikea: Discounter teilt heftig gegen Möbelriesen aus! „Langsam nicht mehr normal“

Ein friedliches Miteinander? Fehlanzeige! Denn zuletzt hieß es Lidl gegen Ikea, als der Discounter in seinem Prospekt heftig gegen den Möbelriesen austeilt. Ikea konnte diese provokante Aktion jedoch keinesfalls auf sich sitzen lassen. Während Lidl und Ikea sich ein brisantes Spektakel liefern, lehnen sich die Kunden entspannt zurück und profitieren am Ende von der nicht endenden Preisschlacht. Aber was steckt hinter dem wilden Hin und Her?

Der Discounter Lidl verkauft schon lange nicht mehr nur Lebensmittel, sondern ist eine Anlaufstelle für all jene geworden, die ausgewählte Deko oder Kleidung gerne zum kleinen Preis kaufen wollen. Diese Entwicklung hat zur Konsequenz, dass Lidl sich nicht nur gegenüber anderer Discounter behaupten muss, sondern auch auf die Preise anderer Konzerne reagiert, die ähnliche Produkte anbieten.

Lidl gegen Ikea: HIER können Kunden jetzt sparen

Wie kann ich möglichst viele Kunden dazu bewegen, die Produkte bei mir zu kaufen und nicht bei der Konkurrenz? Genau diese Frage haben sich Lidl-Mitarbeiter wohl gestellt, als sie über die nächsten Marketingmaßnahmen nachgedacht haben. Die Antwort auf die Frage: Eine ganze Seite im Prospekt, welche die Preise von Lidl und Ikea für ähnliche Produkte im direkten Vergleich gegenüber stellt. Für Kunden soll aus dieser Übersicht klar werden: Lidl bietet ähnliche Produkte zum viel günstigeren Preis an. Doch da haben die Marketing-Experten die Rechnung ohne den blau-gelben Möbelriesen gemacht.

Ikea nimmt sich den Seitenhieb des Discounters zu Herzen und kontert nur wenig später mit erheblichen Preissenkungen ganz nach dem Motto: „A Lidl bit günstiger“. Die Garderobe, der Jackenaufhänger oder das Schuhregal kosten bei Ikea plötzlich 12 statt 29,99 Euro, 34 statt 79,99 Euro und 5 statt 12,99 Euro.

Kunden zunächst skeptisch

Während der Möbelriese mit seinen neuen Preisen die des Discounters nun sogar unterbietet, scheinen einige Kunden etwas skeptisch zu sein. „Das ist doch abgesprochen… und es funktioniert offensichtlich super! Ist in unseren Köpfen angekommen und beide Läden profitieren“, wird eine Stimme unter einem Beitrag im Netz laut, der den Kampf „Lidl gegen Ikea“ dokumentiert.

„Ja besser so, sollen die mal an den Preisen konkurrieren, so teuer wie alles geworden ist. Langsam nicht mehr normal“, mischt sich ein anderer mit ein. Grundsätzlich scheint die Stimmung der Kunden von Lidl und Ikea jedoch weitestgehend positiv zu sein.