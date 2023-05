Lidl-Kunden außer sich! Wegen dieser Enthüllung – „Skandal“

Die Meldung schlug ein wie eine Bombe! Am 10. Mai kamen erschreckende Testergebnisse an die Öffentlichkeit, die Discounter Lidl in kein gutes Licht rückten.

Experten der Albert-Schweitzer-Stiftung haben Anfang dieses Jahres Hühnerfleisch-Produkte der Lidl-Eigenmarke „Metzgerfrisch“ an. Das Ergebnis: Multiresistente Keime auf über 71 Prozent der getesteten Artikel!

Kein Wunder, dass die Kunden darüber alles andere als begeistert sind.

Lidl: Wut über Keime im Fleisch

Lidl relativierte die Nachrichten. „Geflügelfleisch ist dabei grundsätzlich vergleichsweise anfällig für Keimbelastung, weswegen Geflügel niemals roh verzehrt werden sollte. Daher sollten im Umgang und bei der Zubereitung von Geflügelfleisch immer grundsätzliche Hygieneregeln eingehalten werden“, ließ der Discounter verlauten.

Die Keimbelastung sei kein Problem mit der spezifischen Haltungsform der Lidl-Eigenmarken-Produkte – sondern eine allgemeine Problematik in der Geflügelzucht. „Unsere eigenen strengen Kontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen stellen die Verkehrssicherheit unserer Produkte zuverlässig sicher. Bei gängiger Zubereitung von Geflügel geht für den Verbraucher daher keinerlei Gesundheitsgefahr aus“, betont Lidl.

Kunden wütend: „Erschreckend“

Das beruhigt die Kunden aber nur wenig. Auf der Facebook-Seite von Lidl machen sie ihrem Ärger Luft:

„Es ist erschreckend, zu welchem Ergebnis die Laboruntersuchung Ihres Hühnerfleisches gekommen ist! Der Großteil der Proben ist mit besorgniserregenden Keimen belastet, die für Menschen sogar tödlich sein können. […] Dass diese Haltungsform auch uns Menschen krank machen kann und Lidl das anscheinend in Kauf nimmt, macht den Skandal noch schlimmer. Wann handeln Sie endlich? Uns Kunden wird eine heile Werbewelt mit lauter Nachhaltigkeitsversprechen vorgegaukelt. Kommen Sie jetzt auch im wahren Leben ins Handeln!„

„Bitte beenden Sie die grausamen Praktiken in der Hühnerhaltung in Ihren Lieferketten! […] Antibiotika-Resistenzen sind auch eine Folge der katastrophalen Lebensbedingungen von Hühnern in der Landwirtschaft. Bitte setzen auch Sie sich im Rahmen der Europäischen Masthuhn-Initiative für bessere Bedingungen für Hühner ein! Und damit auch für die Gesundheit der Menschen!„

„Lidl muss endlich Verantwortung übernehmen.„

Zwar machen antibiotikaresistente Keime nicht sofort krank. Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder solchen, die Antibiotika nehmen, können sich resistente Keime jedoch ausbreiten und zu schwer zu behandelnden Infektionen führen. Im Ernstfall sind die Überlebenschancen dann geringer.