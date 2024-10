Lidl-Filialleiter geht bei Kollegen im Ausland einkaufen – er traut seinen Augen nicht

Was macht wohl ein Lidl-Filialleiter im Urlaub? Natürlich bei den Kollegen im Ausland vorbeischauen. So hat es zumindest einer der wohl bekanntesten in seinem Job gemacht: Kevin Kublik. Der Social Media affine stellvertretende Leiter eines Discounter-Standortes in Fürth hat sich in einer Filiale in Kroatien umgesehen.

Dort entdeckte er einige Produkte, die es bei Lidl in Deutschland nicht gibt. Mit seinem Video fasziniert er nicht nur die hiesigen Kunden, sondern sorgt auch für einige hitzige Kommentare.

Lidl-Filialleiter zeigt Produkte aus Kroatien

Mit einer halben Million Follower auf TikTok dürfte Kublik wohl zu den beliebtesten Lidl-Mitarbeitern – über die verschiedenen Sozialen Netzwerke hinweg – zählen. So werden seine Beiträge auf Facebook, Instagram und Co. nicht nur zahlreich geliked, sondern auch kommentiert. Auch bei einem seiner neuesten Postings aus Kroatien ist das nicht anders.

Im Auslandseinsatz hat er hier bei den Kollegen nachgesehen und einige Produkte entdeckt, die im deutschen Discounter nicht geführt werden. So zum Beispiel ein Getränk zum selber mixen, bestehend aus einem Becher und Sirup oder Pulver, das erst nach dem Runterdrücken des Deckels in die Flasche läuft. Auch gibt es hier das ganze Jahr über Lebkuchen.

Lidl-Kunden begeistert: „Brauchen wir auch hier“

Auch interessant: Gesalzene Sonnenblumenkerne sind in Kroatien offenbar extrem günstig und kosten dort bei Lidl nur 59 Cent. Auch gibt es einzeln verpacktes Stieleis, was man in Deutschland meist nur von Tankstellen kennt. Und auch über die großen Verpackungen wie 7-Liter-Wasserkanister und 5-Kilogramm-Mehlsäcke freut sich der TikToker sichtlich.

Die Kunden und seine Follower sind davon begeistert:

„Wieso gibt es so coole Sachen nicht auch in Deutschland?“

Nächstes Jahr fahren wir nach Kroatien und da werde ich auch save zum Lidl gehen.“

So was brauchen wir auch hier in Deutschland.“

Bei all der Begeisterung, die er auch bei den Nutzern auslöst, schlägt seine Werbekampagne jedoch auch ein wenig fehl. Schließlich werden die wenigsten für die angepriesenen Produkte extra nach Kroatien fahren. Doch zeigt sein Video wieder einmal: Lidl ist nicht gleich Lidl und im Ausland gibt es selbst beim Discounter noch ein paar Überraschungen zu entdecken.