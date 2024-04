Lidl: Ekel-Video lässt Netz ausflippen – so reagiert der Discounter

Bei diesem Ekel-Video bekommen nicht nur Lidl-Kunden eine echte Gänsehaut. Normalerweise deckt man sich bei dem Discounter mit leckerem Essen ein, das man demnächst genüsslich verspeisen möchte.

Doch ein Kunde hat jetzt eine unglaubliche Entdeckung in einem Produkt gemacht und davon direkt ein abscheuliches Video ins Netz gestellt. Auch der Discounter scheint überrascht.

Lidl: Widerliche Entdeckung in Produkt

Da geht man nichtsahnend einkaufen – und dann DAS! Ein Kunde einer französischen Lidl-Filiale traut seinen Augen kaum. In einer verschweißten Packung Hähnchen-Schenkel entdeckt er neben dem Hähnchen-Fleisch auch noch etwas ganz anderes: ein Nagetier! Ob es tot ist oder sogar noch lebt, ist nicht ganz ersichtlich in dem Video, das er von seiner unglaublichen Entdeckung direkt bei „X“ (ehemals Twitter) teilt. Dazu schreibt er mit leicht ironischem Unterton: „Das kleine kommerzielle Extra bei Lidl.“ Doch wie kann sowas passieren?

Die gehässigen oder auch geekelten Kommentare der User lassen nicht lange auf sich warten. Hier heißt es unter anderem: „Ein kleiner Rabatt in diesen überteuerten Zeiten“, „Man muss an die Hauskatze denken“ oder einfach nur „Wow, wie ist das möglich?“ Einige Stimmen werden auch laut, die in dem Ekel-Video einen Fake sehen. Da das Video jede Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, kam auch Lidl nicht um eine Antwort herum.

So reagiert der Discounter

Der Post-Ersteller hat Lidl markiert und so hat Lidl France die Chance, sich ebenfalls zu dieser unglaublichen Story zu äußern. Von Seiten des Discounters heißt es: „Wir haben dieses Video aufmerksam gelesen und sind von dieser Situation besonders überrascht. Wir untersuchen derzeit mit unserer Qualitätsabteilung und dem Lieferanten, was passiert sein könnte und ob diese Situation tatsächlich eingetreten sein könnte.“

Ob sich diese Situation wirklich aufklären lässt, wird die Zeit zeigen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

