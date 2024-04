Aldi-Kunden haut dieser Anblick im Regal vollkommen um – „Höllisch“

Der Discounter Aldi zeigt immer wieder ausgefallene Produkte auf der Sonderverkaufsfläche, die so manch einen Kunden ganz schön aus den Socken hauen. Hättest du dir dieses besondere Produkt der etwas anderen Art gekauft?

Die Einzelhandelskette verkauft nicht nur Lebensmittel. Auch Kosmetikprodukte, Kleidung und Schreibwaren haben sich inzwischen einen Platz in den Regalen erkämpft. Immer wieder tauchen allerdings Produkte auf der Verkaufsfläche auf, die Kunden dort noch nie gesehen haben: vom Grillzubehör über Staubsauger bis hin zu Blumenerde. Als die Kunden DAS allerdings im Regal sehen, sind sie völlig aus dem Häuschen.

Aldi-Mode geht in die nächste Runde

Aldi macht jetzt nämlich Mode! Bereits seit einigen Jahren liefern sich Aldi und der Konkurrent Lidl ein Battle darum, wer die hippere Fashion-Kollektion anbietet. Während der Hype um die berühmten „Aldiletten“ nun allerdings schon fast wieder vorbei ist, überrascht der Discounter jetzt mit einem neuen Modestück. Fest steht: Bei diesem Anblick kippen die Kunden aus ihren Latschen.

Mit dem Titel „Aldi Forces“ kursiert derzeit ein Beitrag auf X (ehemals Twitter), in dem Sneaker im Aldi-Stil präsentiert werden. Die Schuhe sind weiß mit roter Sohle und dem Logo an der Seite, welches die Farben von Aldi Süd aufgreift. Auch wenn der Kunde das Foto offensichtlich in einer Aldi-Filiale in den USA aufgenommen hat, sind die User auch außerhalb der „Staaten“ aus dem Häuschen und machen ihrer Euphorie in der Kommentarspalte Luft.

„Die sehen höllisch frisch aus“, kommentiert ein Nutzer unter dem Beitrag und meint damit, wie gut die Aldi-Sneaker den aktuellen Zeitgeist treffen. „Ich habe sie gestern Abend gekauft und ich bereue es nicht“, schreibt ein weiterer. Obwohl die Sneaker genau den Geschmack der Kunden treffen, ist ein Verkauf der Schuhe in Deutschland aktuell nicht geplant. Das ergab eine Anfrage dieser Redaktion bei Aldi.