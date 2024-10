Aldi-Kunden verzweifeln an neuen Kassen – „Danke für nichts, Aldi“

Bei Aldi sind manche Kunden derzeit genauso frustriert wie bei vielen anderen Einzelhandelsketten. Der Grund: Neue Kassensysteme bringen den einen oder anderen Kunden an den Rand zur Verzweiflung.

Die Rede ist von den SB-Kassen, die es mittlerweile immer häufiger in Supermärkten gibt. Dort können Kunden ihre Waren selbst einscannen und zahlen.

Aldi und die neuen Kassen

Was zunächst praktisch klingt, kommt bei manchen Kunden alles andere als gut an – vor allem dann, wenn die Technik nicht so mitspielt, wie der Kunde will. Eine solche Erfahrung machten zuletzt auch Kunden bei Aldi.

So schrieb eine Kundin bei Facebook exemplarisch: „Danke für nichts, Aldi. Da will man mit der Zeit gehen und euch Arbeit abnehmen, weil eure Kassen alle überlaufen waren.“

Und so zog die Kundin die SB-Kasse einer herkömmlichen Kasse vor. Sie scannte die ersten Artikel ein. So weit, so normal. Doch plötzlich erkannte der Scanner manche Produkte nicht.

Auch interessant: Aldi und Co.: Insider packen aus – wer DAS nicht als Bio-Variante kauft, riskiert seine Gesundheit

Aldi-Kunden diskutieren

„Also alles wieder eingeräumt, und wieder hinten an der regulären Kasse angestellt“, musste die Aldi-Kundin verärgert feststellen. „Die Kassiererin hat mir dann erklärt, dass nicht alle Artikel für die Selbst-Scanner-Kassen vorgesehen sind.“

Andere Kunden pflichten ihr bei, ihnen sei bereits ähnliches passiert. „Welchen Sinn macht eine Selfservice-Kasse, wenn nicht alle Artikel darüber laufen?“, fragte eine andere Kundin vorwurfsvoll. Die Frage wirkt nicht unberechtigt – zumal die Kunden den Verpackungen der Produkte zunächst nicht entnehmen können, ob sie sich zum Scannen bei SB-Kassen eignen oder nicht.

Eine andere Kundin fügt hinzu: „Gutscheine kann man an den SB-Kassen übrigens auch nicht einlösen.“

„Ich nutze die SB-Kassen gerne“

Doch nicht alle Aldi-Kunden haben derart negative Erfahrungen mit den neuen Kassen gemacht. „Ich nutze die SB-Kassen gerne“, kommentiert eine Kundin und führt fort: „Sie sind die Zukunft.“