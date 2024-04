Aldi-Kunden stürzen sich auf Produkt – jetzt eskaliert es komplett: „Frechheit!“

Bei Aldi ist man große Kundenanstürme gewohnt. Gerade, wenn man am Montag limitierte Wochenangebote ins Sortiment aufnimmt, stehen Kunden teils schon vor Ladenöffnung Schlange – und wer zu spät kommt, ärgert sich, dass nach einer Stunde bereits alles vergriffen ist.

Doch was mit dem folgenden Aktionsprodukt passierte, geht noch darüber hinaus. Erst gingen die Artikel weg wie heiße Semmeln, in anderen Aldi-Filialen werden sie dagegen zum Ladenhüter – und bei Ebay werden sie bereits als Sammlerstücke vertickt. Was ist denn hier bitte los?

Aldi: Aktionsprodukt lässt alle durchdrehen

Okay, worum geht es hier überhaupt? Die Antwort mag überraschen: Bei dem Produkt handelt es sich um eine Keksdose. Aber eben nicht nur irgendeine Keksdose – denn diese hier sieht aus wie ein kultiger VW-Bus!

Und es kommt noch skurriler: Der VW-Bus, der bei Aldi Nord erhältlich ist, erfreut sich vor allem bei Griechenland-Urlaubern großer Beliebtheit. Das Dach des Busses ist im Stile der griechischen Flagge bemalt – und an den Seiten prangt ein Postkarten-Motiv mit den charakteristischen weißen Häusern mit ihren blauen Dächern.

Also hineingreifen, einen Keks naschen und Urlaubsgefühle genießen? Das war der Plan. Doch mittlerweile stellt sich die Situation für viele Kunden völlig anders dar.

Ladenhüter oder Sammlerstück?

Denn nur zu Beginn der VW-Keksbus-Aktion verkaufte Aldi Nord die Dosen auch mit leckerem Inhalt. Mittlerweile sind die Busse leer und werden lediglich zum selbst befüllen verkauft. Ärgerlich für alle Naschkatzen – aber eine nette Deko-Idee für alle Griechenland-Fans.

In einer privaten Facebook-Gruppe zum Thema „Griechenland-Urlaub“ macht daher nun ein Foto der unfreiwilligen Ladenhüter die Runde, die zwischen Gemüseschälern und Mikrowellen auf ihren Verkauf warten. Ironisch: Während die VW-Busse hier vor sich hin vegetieren, reißen sich zahlreiche Griechenland-Fans um die kultigen Dosen und bitten andere User verzweifelt, ihnen doch welche zu besorgen.

Einige Nutzer berichten, dass die VW-Keksdosen in ihrem Aldi gar nicht erst verfügbar gewesen seien – oder dass nur Exemplare mit Keksen darin verkauft wurden. Einen leeren Griechenland-VW-Keksbus hätten sich einige wohl gerne zugelegt, wenn sie die Chance dazu gehabt hätten. Doch da lohnt ein Blick in den Online-Shop von Aldi Nord: Dort gibt es die leeren Keksbusse für 2,99 Euro.

Vorsehen sollte man sich jedoch vor fragwürdigen Ebay-Angeboten, die auch bereits in den Kommentaren der besagten Griechenland-Facebook-Gruppe geteilt wurden. Dort verkaufen Anbieter VW-Busse mit Keksinhalt (!) für dreiste 20 Euro pro Stück. „Der Preis ist ja eine Frechheit!“, merkt eine Userin völlig zurecht an.

Aldi Süd mit eigener VW-Bus-Aktion

Aldi Süd hatte übrigens auch eine VW-Keksbus-Aktion – aber die hatte nichts mit Griechenland zu tun. Im Dezember 2023 gab es beim Discounter stattdessen eine weihnachtlich-winterlich gestaltete Butterkeksdose im VW-Bus-Look.