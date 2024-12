Lidl: Jetzt kommt es richtig dicke! Hype um Dubai-Schokolade erreicht nächste Stufe

Der Hype um die Dubai-Schokolade geht immer weiter und geht mittlerweile über reine Schokolade schon längst hinaus. Bei diesem neuen Produkt bei Lidl erreicht der Hype direkt die nächste Stufe. Jedoch sind nicht alle Kunden von diesem so begeistert, wie von dem Unternehmen erhofft.

Bei Lidl gibt es jetzt ein neues Produkt, womit man wohl weiter auf den Hype um die Dubai-Schokolade aufspringen möchte. In dem Discounter gibt es nämlich ab sofort die beliebte Schokoladensorte auch als Eis zu kaufen.

Lidl: Neues Dubai-Schokoladeneis

Wie der Discounter auf Instagram verkündet, ist die „Dubai Chocolate Style Eiscreme“ ab sofort in den Filialen von Lidl für 5,79 Euro verfügbar. Wie das Unternehmen auf Instagram perfekt, passt das Eis perfekt zur Weihnachtszeit. Dadurch muss man sich jetzt nämlich „keine Gedanken mehr um das Dessert zum Weihnachtsmenü“ machen.

Jedoch scheinen die Meinung über das neue Produkt geteilt zu sein. Während manche Nutzer in den Kommentaren: „Sehr lecker!“, „An Weihnachten wird’s getestet“ oder auch „Leckeres Eis“ schreiben, erntet das neue Produkt von Lidl auch in den Kommentaren einiges an Kritik.

Auch wenn der Trend um die Dubai-Schokolade sich um einen regelrechten Hype entwickelt hat, scheinen viele Lidl-Kunden von dem Trend bereits genervt zu sein. So hagelt es in den Kommentaren einiges an Kritik was die Vermarktung des Eises als „Dubai“ angeht.

Kunden sind genervt vom Hype

In den Kommentaren ist so unter anderem zu lesen: „Der ganze Hype ist echt übertrieben.“ Ein anderer Lidl-Kunde schreibt: „Klingt lecker. Den Zusatz „Dubai“ hätte es nicht unbedingt gebraucht. Dieser Hype ist so unnötig.“ Dieser Meinung stimmt ein anderer Instagram-User zu und kommentiert: „Es reicht langsam.“

Auch wenn einige Instagram-Nutzer von dem Hype um die Dubai-Schokolade mittlerweile nur noch genervt sind, scheint das neue Dubai-Schokoladen-Eis bei Lidl gut bei den Kunden anzukommen. Ein Kunde berichtet sogar, dass er dieses kaufen wollte, aber „keins bekommen“ hat.