Edeka-Kundin wollte nur Pfand abgeben – Kassiererin komplett sprachlos

Lange dauert es nicht mehr, bis sich das Jahr 2024 dem Ende neigt. Wir wollen deshalb auf ein paar Ereignisse zurückblicken, die für die Menschen in Deutschland in den vergangenen Monaten für Diskussionen sorgten.

Ein großes Thema sind die Pfandflaschen in Supermärkten wie Edeka, Aldi und Co. Immer wieder gibt es Kunden, die in den eigenen vier Wänden über Wochen hinweg Pfand ansammeln, um es gebündelt irgendwann im Laden abzugeben – in der Hoffnung auf eine große Summe. Und oft kommt es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Mitarbeitern und Kunden wegen diversen Pfandangelegenheiten.

So erging es offenbar auch einer Edeka-Kundin, die ihre Pfandflaschen in einer Filiale abgeben wollte. Doch mit der Reaktion der Kassiererin, die an diesem Tag bei Edeka Schicht hatte, rechnete sie sicher nicht.

Edeka-Kundin sorgt für Verwirrung an der Kasse

Pfandsammler sind nicht gerade beliebt bei anderen Kunden, halten sie den Verkehr an den Pfandautomaten wegen ihrer zahlreichen Rückgaben doch ziemlich auf. Wenn die Pfandmaschine dann auch noch ihre Probleme hat, die eine oder andere Dose oder Flasche zu scannen – sei es wegen einem desaströsen Zustand oder der falschen Marke –, ist es für alle Beteiligten nervig.

Offenbar hatte die besagte Edeka-Kundin auch so ihre Probleme am Pfandautomaten und wandte sich deshalb sofort an die Kassiererin. Die erzählte anschließend über den Vorfall im Netz: „Ein Frau kommt an meine Kasse und hält mir einen undefinierbaren Metallklumpen hin.“ Die Kundin wollte wohl Geld ausgezahlt bekommen für eine Dose, die komplett beschädigt war und bei der nicht mal mehr ein Pfandzeichen zu erkennen war.

Genau das versuchte die Mitarbeiterin der Filiale ihrer Kundin zu erklären, doch die reagierte überraschend. Die Mitarbeiterin erklärte nämlich weiter: „Die Frau verdreht die Augen, schmeißt mir den Klumpen hin und stampft von dannen.“

Immerhin gab es daraufhin keine große Szene im Edeka-Laden. Doch den Vorfall mit der unverschämten Kundin vergisst die Kassiererin wohl nicht mehr so schnell.

Edeka und Co: Die Pfandregeln in Supermärkten

Wer sich übrigens unsicher ist, welche Flaschen und Dosen in welchem Laden zurückgegeben werden dürfen, dem sei laut der Verbraucherzentrale Hamburg gesagt: „Form, Marke oder Inhalt spielen bei der Rückgabe von Einwegflaschen oder -dosen keine Rolle. Lediglich das Material ist ausschlaggebend.“ Außerdem lautet die Regel: Sobald die Verpackungsart der Flasche in dem Supermarkt vertrieben wird, hat dieser die Pfandflasche auch anzunehmen.