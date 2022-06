Lidl, Edeka und Co: Geheimer Trick beim Bezahlen – DAS wissen nur wenige Kunden

Die Probleme bei der Kartenzahlung haben zuletzt bei Discountern und Supermärkten wie Lidl und Edeka mächtig für Ärger gesorgt. Kunden konnten teils gar nicht mit ihrer Bankkarte zahlen und mussten sich auf das gute alte Bargeld verlassen.

Was viele Kunden von Lidl, Edeka und Co. allerdings nicht wissen: Es gibt auch noch einen anderen Weg, an der Kasse zu bezahlen.

Lidl, Edeka und Co: Nach Kartenzahlungs-Problemen – DIESE Bezahloption vergessen viele

Bargeld oder Kredit- beziehungsweise EC-Karte – das sind die gängigen Bezahlmethoden im Supermarkt. Doch zuletzt konnten viele gar nicht mit Karte bezahlen, weil sich die Lesegeräte nicht mit dem elektronischen Zahlungssystem verbindet wollten.

Was viele Kunden jedoch nicht auf dem Schirm haben, sind die hauseigenen Apps. Die brauchen die Bezahlterminals gar nicht. Und das Geld wird ganz problemlos per SEPA-Lastschrift eingezogen. Du kannst wie gewohnt einkaufen und dann an der Kasse die entsprechende App öffnen.

Dort findest du einen QR- oder PIN-Code, den du dann ebenfalls scannst oder von einer Kassiererin scannen lässt. Und das war es auch schon. Aber Achtung: Bevor du nachher doof vor der Kasse stehst, weil es doch nicht funktioniert, solltest du die Bezahlfunktion zunächst einrichten. Denn ohne hinterlegte Bankdaten klappt es nicht.

Was du ebenfalls vorher wissen solltest, ist, dass nicht alle Filialen diese Zahlweise unterstützen. Bisher tun das Edeka, Netto und Lidl. Bei Rewe, Penny und dm kannst du alternativ mit der Payback-App bezahlen, wie „Focus Online“ berichtet. (mbo)