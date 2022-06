Edeka: Kunden erhalten diese Benachrichtigungen – und werden sofort stutzig

Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Und schon wieder haben es einige Betrüger auf Kunden von Edeka abgesehen.

In den sozialen Netzwerken kursieren aktuell wieder diverse Profile, die den echten Accounts von Edeka sehr ähnlichsehen. Diese Profile geben den Kunden vor, sie hätten große Preise gewonnen. Nun müssten die Kunden nur noch auf einen Link klicken und dort einige Daten angeben, und schon würden die Preise an sie verschickt.

Edeka-Kunden werden Ziel von Betrügern

So erhalten einige Kunden derzeit folgende Benachrichtigung eines Profils mit dem Namen „Edeka Deutschland“: „Wenn Sie ein Geschenk von uns erhalten möchten, müssen Sie unsere Anweisungen genau befolgen. Erstens: Liken und teilen Sie unsere Beiträge in Ihrer Facebook-Gruppe oder Ihrem Profil. Zweitens: Nachdem die Freigabe abgeschlossen ist, antworten Sie auf diese Nachricht und geben Sie den Namen der Stadt an, in der Sie derzeit leben.“

Und weiter: „Im nächsten Schritt registrieren Sie sich bitte auf unserer offiziellen Website, da die Gewinne sofort nach erfolgreicher Registrierung verschickt werden. Nicht ignorieren, denn die Anmeldung ist begrenzt.“

Über einen beigefügten Link gelangen die Kunden dann auf eine Website, die der Edeka-Homepage im Design sehr ähnlichsieht. Dort sollen die Kunden viele Daten preisgeben, um an die angeblichen Gewinne zu kommen.

Edeka warnt vor Betrug

Edeka warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. „Bei diesem Gewinnspiel handelt es sich nicht um eine Aktion der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir auf die Vorgehensweisen anderer Unternehmen keinen Einfluss haben.“

Zudem teilt Edeka mit: „Leider versuchen bisweilen Fremdfirmen immer wieder unter Ausnutzung des Namens EDEKA, unsere Kundschaft zur Teilnahme an Umfragen, Gewinnspielen und dergleichen zu motivieren. Deinen Hinweis haben wir selbstverständlich umgehend zur Prüfung an unsere Rechtsabteilung weitergeleitet.“