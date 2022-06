Edeka, Rewe, Kaufland: Vorsicht bei DIESEM Getränk – es droht akute Lebensgefahr

Bei einem Getränk bei Edeka, Rewe, Kaufland und Co. herrscht dringende Lebensgefahr!

Nur ein Schluck des Moët-Champagners könnte tödlich sein. Im Prickelwasser bei Edeka, Rewe und Kaufland wurde eine Droge nachgewiesen – und das ist nicht das erste Mal.

Edeka, Rewe, Kaufland: Lebensgefährlicher Moët-Champagner!

Eine niederländische Behörde warnt: In Champagnerflaschen von Moët wurde Ecstacy (auch MDMA) gefunden. Es herrscht Lebensgefahr! Genauer gesagt geht es um Champagner der Marke Moët & Chandon Ice Impérial in der Größe von drei Litern. Die betroffenen Chargennummern sind LAJ7QAB6780004 und LAK5SAA6490005.

--------------------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

Umsatz: 61 Milliarden Euro (2020)

402.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2020)

----------------------

In Deutschland sind durch die verunreinigten Champagnerflaschen sieben Menschen schwer erkrankt und einer gestorben. In den Niederlanden gab es vier Krankheitsfälle. In allen Fällen wurden die Flaschen über eine bisher unbekannte Webseite gekauft.

Edeka, Rewe, Kaufland: Vorsicht! Das musst du tun, wenn du eine verdächtige Flasche findest

Bereits im März wurde Ecstacy im Moët-Champagner gefunden – wir berichteten. Damals war die gleiche Sorte betroffen. Damals wie heute gibt es Hinweise, wie man den falschen Champagner entlarvt.

-------------------------------

Mehr News:

-------------------------------

Allein das Berühren, geschweige denn das Trinken des Champagners kann gefährlich sein. Deshalb solltest du gut aufpassen, wenn dir die Flasche verdächtig vorkommt. Von außen sehen normale und verunreinigte Flaschen gleich aus. Beim Gießen gibt es Unterschiede.

Das flüssige MDMA sprudelt nicht. Es hat eine rötlich-braune Farbe, die sich mit der Zeit verdunkelt und riecht nach Anis. Wer eine solche Flasche findet sollte umgehend die Polizei informieren. (ts)

Bei der Konkurrenz zieht ein anderes Produkt die Aufmerksamkeit auf sich. Aldi-Kunden haben bei DIESEM Artikel nicht schlecht gestaunt. Hier mehr erfahren.>>>