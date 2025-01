Lidl, Edeka und Co: Nervige Pfand-Regel bald endlich Geschichte? Kunden können es kaum erwarten

Immer wieder sorgt das Thema Pfand für erhitzte Gemüter. So löste ein Edeka-Kunde eine regelrechte Wut-Welle aus, nachdem er kürzlich Einwegdosen und -flaschen im Wert von über 100 Euro abgab. Kann er dafür sogar mit einem „Hausverbot“ rechnen? Das erfährst du in diesem Artikel >>>.

Eigentlich blickt Deutschland auf eine jahrzehntelange Pfand-Tradition zurück, die 2003 ihren Anfang nahm. Doch künftig könnte dem Pfand-System, wie es Kunden von Lidl, Edeka und Co. bislang gewöhnt waren, eine große Änderung bevorstehen. Und die würde ein lästiges Problem lösen.

Lidl, Edeka und Co: Große Pfand-Änderung im Anmarsch?

Denn gerade bei Mehrwegflaschen kam es in der Vergangenheit vorm Automaten immer wieder zu Problemen. Oft konnten Kunden bei Lidl, Edeka und Co. nicht mehr rekapitulieren, wo sie diese gekauft hatten. Am Automaten folgte dann die böse Gewissheit, als dieser die Annahme verweigerte. Kunden mussten immer wieder frustriert mit einzelnen, nicht angenommenen Flaschen den Heimweg antreten.

Mit diesem Dilemma könnte aber schon bald Schluss sein, wie zunächst „echo24“ berichtete. Ursprünglich sollte pünktlich zum Jahresauftakt 2025 ein neues Pfand-Gesetz auf den Markt gebracht werden, was die allgemeine Annahme von Mehrwegpfandflaschen vorsah. Dann wäre es egal, ob Kunden die Flaschen bei Lidl, Edeka oder einem anderen Geschäft gekauft hätten.

Lidl, Edeka und Co: Änderungen beim Pfand ungewiss

Eine Uneinigkeit in der Ampel-Koalition führte beim neuen Gesetz bislang zu Verzögerungen. Der Entwurf für das neue Verpackungsgesetz liegt aber bereits vollkommen ausformuliert vor. Eine der ersten Aufgaben der neuen Bundesregierung könnte es nach der Bundestagswahl also sein, dem nervigen Mehrwegpfandflaschen-Problem künftig ein Ende zu bereiten und Kunden bei Lidl, Edeka und Co. das Leben leichter zu machen.

Die Regelung würde alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von über 200 Quadratmetern betreffen. Nicht nur die Kundschaft von Lidl, Edeka und Co. würde aufgrund der Änderungen jubeln. Auch für die Umwelt hätte die vereinfachte Pfandrückgabe große Vorteile, würde dadurch etwa zusätzlicher Müll vermieden werden.