Edeka-Kunde trifft beim Blick auf Pfandbon der Schlag – „Hausverbot“

Für die einen ist es eine praktische Möglichkeit, sich ein kleines finanzielles Polster anzulegen, für die anderen eher eine lästige Pflicht: das Sammeln von Pfandflaschen zu Hause und das spätere Zurückgeben im Supermarkt.

Doch ein Edeka-Kunde musste kürzlich ordentlich schlucken, als er mit seinem Pfandbon für Aufsehen sorgte – und das nicht im positiven Sinne. Viele sprechen augenzwinkernd schon von „Hausverbot“.

Pfandbon über 100 Euro: Muss Edeka-Kunde mit Konsequenzen rechnen?

Dabei ist vielen der fleißigen Pfand-Sammler nicht bewusst, dass Pfandbons ein Ablaufdatum haben. Tatsächlich unterliegen sie einer sogenannten Verjährungsfrist und sind nur maximal drei Jahre lang einlösbar. Und: Man kann die Bons grundsätzlich nur in dem Supermarkt einlösen, in dem sie ursprünglich ausgestellt wurden (>> wir informierten bereits).

Doch der Edeka-Kunde geriet nicht aufgrund dieser Regel in Schwierigkeiten, sondern wegen eines ganz anderen Vorfalls, der auf der Online-Plattform „Reddit“ für Gesprächsstoff sorgte. Auf einem Foto waren zwei Pfandbons zu sehen. Der erste Bon war für den Betrag von 10,66 Euro ausgestellt – nicht gerade ungewöhnlich nach einer großen Party oder einem Festival. Doch der zweite Bon ließ viele Augenbrauen hochziehen: Er wies einen Betrag von satten 94,80 Euro auf!

Der Kunde hatte also an diesem Tag Flaschen und Kisten im Wert von insgesamt 105,46 Euro abgegeben. Kein Wunder, dass dieser XXL-Bon für viel Aufsehen sorgte. Die Reaktionen der Reddit-User ließen nicht lange auf sich warten. Einer kommentierte ironisch: „Wie lange hast du jetzt Hausverbot?“

Ein anderer scherzte: „Das ist der Moment, in dem ich Panik bekomme, weil ich versehentlich den Spendenknopf am Pfandautomaten drücke.“ Doch nicht alle Kommentare waren so humorvoll.

Pfandbon von Edeka-Kunden löst User-Wut aus

Ein User merkte kritisch an: „94 Euro? Die armen anderen, die deinetwegen warten mussten! Sowas ist schon ziemlich unverschämt. Gib doch einfach dein Pfand regelmäßig ab!“ Ein weiterer kommentierte: „Komm schon, bring deinen Müll einfach jeden Monat weg, dann gibt’s auch keine solchen Probleme.“

So empfiehlt auch die DPG, aus Rücksicht auf andere Kunden nur handelsübliche Mengen (also maximal 30 Flaschen oder Dosen) auf einmal zurückzugeben.