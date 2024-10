Lidl, Edeka & Co: Butter-Wahnsinn macht Kunden rasend – wie geht es jetzt weiter?

Wer regelmäßig bei Lidl, Edeka & Co einkaufen geht, dem wird auffallen, dass die Butterpreise deutlich in die Höhe geschossen sind. Bei den Discountern kostet ein 250-Gramm-Stück der Eigenmarken mittlerweile 2,39 Euro. Ein Preis, der noch nie so hoch war. Für Markenbutter wird sogar deutlich mehr verlangt.

Es gibt mehrere Gründe für die hohen Butterpreise bei zum Beispiel Lidl und Edeka. Einer von diesen ist die Beliebtheit von Käse, dem wichtigsten deutschen Milchprodukt. Entsprechend ist die Nachfrage groß.

Lidl, Edeka & Co: Händler bestellen vermehrt Käse

Die Molkereien entscheiden nämlich selbstständig, wofür sie das Fett aus der Milch verwenden. Wenn Händler wie Lidl und Edeka vermehrt Käse bestellen, legt die Molkerei einen Fokus auf die Herstellung von Käse. In diesem Fall steht weniger Fett für Butter zur Verfügung. Dadurch, dass weniger Butter verfügbar ist, steigt der Preis entsprechend.

Auch steigen die Preise, weil Milch knapper als in den Vorjahren geworden ist, wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtet. Die Zahl der Milchbauern und Milchkühe sinkt seit Jahren immer weiter. Wie der Milchindustrieverband erklärt: „Die Milchanlieferung der Landwirte in Deutschland liegt für dieses Jahr etwas unter dem Vorjahr.“ Ein Trend, der sich wohl auch fortsetzen wird.

Ein weiterer Grund für die hohen Butterpreise bei Lidl und Edeka liegt im Wetter. Dieses beeinflusst das Gras auf der Weide und die Grundfutterqualitäten für die Milchkühe. Im Herbst tendiert die Milch in der Regel dazu, immer einen geringeren Fettanteil zu haben. Der Milchindustrieverband erklärt: „In Summe steht damit weniger Milchfett auch für die Herstellung von Butter zur Verfügung.“

Auch Margarine steigt im Preis

Ob sich dieser Trend fortsetzen wird oder ob die Kosten für Butter bei Lidl und Edeka wieder sinken werden, ist bisher unklar. Die Preise könnten sich in beiden Richtungen entwickeln. An der Börse ist Butter zwar gerade billiger geworden, aber das Weihnachtsgeschäft steht auch kurz bevor. In dieser Zeit steigt die Nachfrage nach Butter deutlich, da vermehrt gebacken wird. Entsprechend steigen auch oft die Preise.

Wer Margarine als Alternative zur Butter nutzen möchte, um die hohen Preise bei Lidl und Edeka zu vermeiden, wird leider enttäuscht. Diese ist nämlich ebenfalls teurer geworden und kostet 56 Prozent mehr als 2020. Ähnlich also wie Butter, bei der momentan ein Stück 46,9 Prozent mehr kostet als im Jahr 2020.