Kaufland, Rewe & Co.: Niederländer geht in Deutschland einkaufen – es endet mit herber Enttäuschung

Einkaufen im Ausland ist nicht immer einfach. Selbst wenn man in einem Land Urlaub macht, in dem es ebenfalls Aldi-, Lidl- oder Kaufland-Filialen gibt, so kann sich das dortige Sortiment stark von dem unterscheiden, was wir aus Deutschland gewohnt sind.

Besonders spannend ist es jedoch, wenn man in einem Supermarkt einkauft, den man vorher noch gar nicht kannte. Das erlebte beispielsweise ein Niederländer, der vor vier Jahren nach Deutschland zog – und bei seinen Einkäufen bei Kaufland, Rewe & Co. eine Beobachtung machte, die ihn ziemlich enttäuschte.

Niederländer geht zu Kaufland, Rewe & Co.

Supermärkte haben die Niederlande natürlich auch – aber dort heißen die Läden „Jumbo“ oder „Albert Heijn“. In Berlin, wo der Niederländer seit vier Jahren lebt, geht man zum Einkaufen aber zu Kaufland, Rewe & Co. Und der dortige Blick ins Regal verwunderte den Kunden aus unserem Nachbarland doch ziemlich.

„Ich habe mich gefragt, ob noch jemand die Erfahrung gemacht hat, dass es in den Supermärkten nur eine sehr begrenzte Auswahl an Fleisch gibt“, schreibt er im Social-Media-Forum „Reddit“. „Verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt eine Menge verschiedener Optionen, aber die folgenden kann ich nie finden: Jede Art von Lammfleisch; Hackfleisch/Rindfleisch mit unterschiedlichen Fettanteilen (zumindest nicht auf der Verpackung erkennbar); Hähnchenschenkel ohne Knochen und ohne Haut (es gibt normalerweise ein oder zwei Packungen Hähnchenschenkel mit Knochen, aber auch davon nicht viele)“.

Zu wenig Fleisch-Auswahl in der Nackensteak-Nation Deutschland? Eigentlich kaum vorstellbar. Schließlich verzehren die Deutschen im Schnitt jährlich rund 51,6 Kilogramm Fleisch pro Person (Stand: 2023).

„Gibt es einfach keine Nachfrage danach oder übersehe ich etwas?“, fragt der Niederländer daher – und erhofft sich mehr Infos von der Reddit-Community.

Zu wenig Fleisch-Auswahl?

Und offenbar steht er damit nicht alleine da. Von einigen Nutzern bekommt er direkt Zuspruch – einer schreibt beispielsweise: „Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin“.

Ein Nutzer vermutet, dass es für die spezifischen Sorten, die der Niederländer sucht, tatsächlich keine große Nachfrage beim deutschen Standard-Supermarkt-Kunden gebe. Für Lammfleisch empfiehlt er ihm eher einen türkischen Supermarkt, für Hackfleisch den Besuch bei einem Metzger.

Und was die Hähnchenschenkel angeht, erklärt ein weiterer Nutzer: „Hähnchenschenkel ohne Knochen werden ‚Hähnchenschenkelfilet‘ genannt, sind aber nicht überall erhältlich.“ Da habe man maximal während der Grillsaison gute Chancen.

Bei diesen und all den weiteren Ratschlägen aus den Kommentaren sollte der Niederländer eigentlich keine Probleme mehr haben, seine gewünschten Fleisch-Waren in deutschen Supermärkten zu bekommen.