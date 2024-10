Aldi-Kundin verrät Einkaufswagen-Trick – „Ich komme mir sehr dumm vor“

So mancher Aldi-Kunde hat sich schon mit vollen Pfandtaschen zu den Einkaufswagen in der Filiale gequält, um dann – nach gefühlten Minuten des Wühlens im Portemonnaie – festzustellen, dass man kein passendes Kleingeld für den Einkaufswagen hat.

Das wird wohl so schnell einer anderen Aldi-Kundin nicht mehr passieren. Ihren Trick hat sie natürlich prompt auf Reddit geteilt und für reichlich Kopfschütteln gesorgt.

Aldi: Mit Garn und Nadeln zum Erfolg – Kundin teilt Tipp

Der Einkaufswagen ist für die meisten Menschen der Retter in der Not. Doch erst einmal braucht man eine Münze oder einen Chip, um die Tour durch den Laden zu starten. Was aber, wenn man keine Münze zur Hand hat, um sich vor der Fahrt durch den Supermarkt einen Einkaufswagen zu holen? Die meisten Menschen drehen ihren Schlüssel um, um den Kopf als Ersatz für den Chip zu verwenden.

Dieser Trick gelingt gewöhnlich ohne viel Mühe. Was aber, wenn der Einkaufswagen gar keinen Schlitz hat, sondern eine Münzeinwurfklappe? Dafür hat eine Reddit-Nutzerin nun eine Lösung gefunden. Kurzerhand häkelte sie sich aus Garn ein schickes Armband mit einer großen, runden Öffnung. Und was steckt sie in diese Mini-Handtasche? Natürlich eine Münze!

„Spatzenhirn auf Trab gebracht“: Tipp sorgt für Begeisterung

Kein Wunder, dass dieses modische Accessoire mit praktischem Extra für (positive) Furore auf Reddit sorgte. So textete eine Nutzerin: „Ich komme mir jetzt sehr dumm vor. Ich sage schon seit Wochen, dass ich ein kleines Portemonnaie brauche. Bis gerade eben habe ich nicht bemerkt, dass ich das Ding einfach machen kann. Danke, dass du mein Spatzenhirn auf Trab gebracht hast.“

Da bleibt nur noch zu sagen: Ab in den nächsten Wollladen, Garn kaufen und los geht’s mit dem fröhlichen Häkeln. Der (zusätzliche) Vorteil? Dabei kann man auch ganz entspannt die nächste Realityshow oder die Lieblingsserie anschauen.