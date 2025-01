Lidl-Kunde entdeckt reduzierten Artikel – und zuckt zurück: „Was ist hier passiert?“

Die Preise in den Supermärkten und Discountern wie Lidl, Rewe, Kaufland und Co. gehen meist rauf, manchmal etwas runter. Auch für 2025 sieht es nicht wirklich gut aus (hier mehr dazu). Da sind viele Kunden frustriert bei ihrem Wocheneinkauf. Und blicken auch teilweise durch das Preis-Wirrwarr nicht mehr durch.

Das einzige, was klar wie Kloßbrühe ist: Ein Angebot ist ein Angebot! Aber halt… ist das wirklich so klar? Ein Lidl-Kunde hat da eine ganz andere Erfahrung gemacht.

Lidl-Kunde entdeckt Schnäppchen – doch dann zuckt er zurück!

Bei seinem Gang durch die Süßigkeiten-Abteilung von Lidl entdeckt ein Kunde ein vermeintliches Angebot – typisch gekennzeichnet mit einem leuchtend roten Etikett. Er will wohl schon zugreifen, als er etwas genauer hinschaut. Dabei traut er seinen Augen kaum. Denn auf dem Schild steht tatsächlich der Preis für „Milka Nussini“ von 2,59 Euro durchgestrichen und der Preis von 3,19 Euro in großen Ziffern darunter. Das suggeriert ja eigentlich, dass das Produkt nun günstiger ist. Aber jeder der rechnen kann, sieht, dass das nicht stimmt.

Seine Entdeckung hält er direkt per Foto fest, was er kurz darauf bei Facebook postet und „Lidl in Deutschland“ markiert. Darunter der ironische Satz: „Das ist bei euch mal ein Angebot“.

Auch die anderen User können es kaum glauben

Weitere Follower kommentieren diese ungewöhnliche Entdeckung bei Lidl und schreiben zum Beispiel: „Was ist hier passiert?“, „Dumm gelaufen“ oder scherzhaft „Ich nehm 10!“

Andere User sind versöhnlicher und merken an: „Schmecken bestimmt besser als diese Dubai-Schokolade“ und „Na ja, Fehler passieren“. Das stimmt natürlich. Kein Mensch ist perfekt – und so hatte man zumindest etwas zu Lachen.

