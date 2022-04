Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Lidl, Aldi und Co: Oster-Menüs von Discountern in Test böse abgestraft – „Ekelhaft“

Der Wettbewerb bei Lidl, Aldi und Co um die besten und günstigsten Lebensmittel ist groß.

Experten haben nun getestet, wer von Lidl, Aldi und Co tatsächlich das leckerste Ostergericht anbietet. Das Ergebnis ist überraschend.

Lidl, Aldi und Co: Oster-Angebote im Test

Die Preise sind in den vergangenen Wochen gestiegen. Daher überlegt man sich zwei- bis dreimal, wofür man derzeit sein Geld ausgibt. Experten haben jetzt Ostermenüs von verschiedenen Discountern getestet und ein Fazit gezogen, wie der „Stern“ berichtet.

------------------------------------------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

Sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

Weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

------------------------------------------------------------

Lidl, Aldi und Co: Ostermenü für 24,61 und 23,21 Euro

Für Ostern sind Experten der Frage auf den Grund gegangen, ob ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen zum Schnäppchenpreis machbar ist.

++++ Lidl, Aldi, Rewe und Co. locken vor Ostern mit satten Rabatten – ausgerechnet bei diesen Produkten ++++

Im Test waren unter anderem Lidls Gourmet-Produkt Oktopus zur Vorspeise, Lachs im Blätterteig mit Spinat, Festtagsgemüse und Kartoffelbällchen mit einer Weißwein-Dill-Sauce als Hauptspeise. Der Nachtisch darf natürlich fehlen und war in diesem Fall die Schokomousse. Dafür gaben die Experten 24,61 Euro aus.

Lidl, Aldi und Co im Test: Wo gibt es das leckerste und günstige Osteressen? (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Armin Weigel

Bei der Konkurrenz von Aldi wurde ein Garnelenkranz zur Vorspeise, Lammfilets, Bohnen im Speckmantel, Herzoginnenkartoffeln und Bratenfond für den Hauptgang gekauft und zu guter Letzt Cremedesserts als Nachtisch. Alles zusammen kostete 23,21 Euro.

------------------------------------------------------------

Mehr Lidl, Aldi und Co-Themen:

Aldi, Lidl und Co: An diesen April-Tagen ist der Einkauf ungünstig

Aldi, Lidl und Co: Keine guten Nachrichten vor Ostern – Kunden müssen sich DARAUF einstellen

Aldi und Lidl: Soll diese verwirrende Neuerung höhere Preise verschleiern?

------------------------------------------------------------

Lidl, Aldi und Co: Überraschendes Fazit der Experten

Und wie sind die Ergebnisse ausgefallen?

Bei Lidl konnte bis auf den Oktopus nicht wirklich viel punkten. Der Oktopus rieche zwar wie „Katzenfutter“, sei aber geschmacklich zu empfehlen. Der Lachs sei allerdings übergart, die Kartoffelbällchen trocken und die Weißwein-Dill-Sauce schmecke sogar „recht ekelhaft“.

Lidl, Aldi und Co im Test: So punktest du mit deinem Osteressen (nicht). (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Bäuml Fotodesign

Aldi kann dagegen besser abschneiden. Bei den Garnelen sei zwar unnötig viel Plastik dabei, sie würden aber schmecken. Auch das Lammfleisch sei zart, würde aber von der Marinade übertüncht werden. Ebenso hauen Kartoffeln und Bohnen die Experten nicht gerade vom Hocker. Alles in allem seien sie aber in Ordnung, so der „Stern“.

++++ Aldi, Lidl, und Co.: Pünktlich zur Grillsaison – HIER heben die Discounter heimlich den Preis an ++++

Klares Fazit der Experten: Wer günstig einkauft, kann kein luxuriöses Menü erwarten. Geschmacklich wie inhaltlich müsse auf Erwartungen verzichtet werden. Nur preislich könnten die Produkte punkten. (ali)