Lidl, Aldi, Rewe und Co. locken vor Ostern mit satten Rabatten – ausgerechnet bei diesen Produkten

Es sind harte Zeiten für Kunden von Lidl, Aldi, Rewe und Co.. Die Preise für zahlreiche Lebensmittel sind durch den Krieg in der Ukraine in den letzten Wochen in Discountern und Supermärkten zum Teil erheblich gestiegen.

Doch vor dem Osterfest können Schnäppchenjäger bei Lidl, Aldi, Rewe und Co. endlich wieder auf ihre Kosten kommen.

Lidl, Aldi, Rewe und Co. kündigen Schnäppchen zu Ostern an

So wollen die großen Handelsketten vor den Feiertagen ihre Kunden mit Sonderangeboten überzeugen, berichtet der „Focus“ unter Berufung auf die „Lebensmittelzeitung“.

Dem Bericht zufolge sollen Lidl, Aldi, Rewe und Co. zum Teil ausgerechnet die Preise für die Produkte senken, die in den vergangenen Wochen deutlich teurer geworden sind.

Sonderangebote bei Lidl, Aldi, Rewe und Co.: Diese Produkte werden billiger

So sollen Kunden bei Lidl und Kaufland für Markenbutter beispielsweise nur die Hälfte zahlen müssen. Zuletzt mussten Kunden für ein halbes Pfund Butter über zwei Euro blechen.

Aldi Süd kündigte ebenfalls Rabatte um bis zu 46 Prozent bei Artikeln aus dem Standardsortiment an. Und auch Rewe, Edeka wollen Kunden den Einkauf mit Sonderangeboten versüßen.

Dahinter steckt eine klare Strategie des Handels.

Denn offenbar wollen Supermärkte und Discounter ihre Kunden nicht verprellen. Die hatten angesichts der Rekord-Inflation zuletzt zurückhaltender eingekauft. „Viele Kunden sind verunsichert, weil sie die Teuerung jetzt überall erleben", sagte ein Handelsmanager der „Lebensmittelzeitung“ laut „Focus“.

Mit den Rabatten wollen Lidl, Aldi, Rewe und Co. nun vor dem Osterfest die Umsätze wieder ankurbeln. (ak)