Lidl-Kundin isst Eis – und macht kuriose Entdeckung: „Ich hoffe, es ist ein Druckfehler“

Igitt! Bei diesem Anblick dürfte einer Lidl-Kundin wohl der Appetit zumindest kurzzeitig vergangen sein...

Auf Facebook teilte sie Fotos einer Eispackung, die sie bei Lidl gekauft hatte. Das, was dort als Zutat aufgelistet war, will wohl niemand in seinem Eis haben.

Igitt! Bei diesem Anblick dürfte einer Lidl-Kundin ihr Eis plötzlich ganz anders geschmeckt haben... (Symbolbild) Foto: picture alliance/Eibner-Pressefoto/Lakomski; Privat (Montage: DER WESTEN)

Lidl-Kundin entdeckt Ekel-Begriff auf Eis-Packung

„Das vegane Eis ist echt lecker“, schreibt die Kundin, „aber ich hoffe in der Zutatenliste ist ein Druckfehler.“ Denn tatsächlich steht dort, dass in dem veganen Mandeleis „Kakamasse“ enthalten sei!

-----------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

-----------------

Zugegeben – selbst die Kundin ist nicht wirklich davon überzeugt, dass dem Eis wirklich Kot enthalten ist. Auch sie ist sich im Klaren darüber, dass hier schlicht und ergreifend das O in „Kakaomasse“ vergessen wurde.

Ein Buchstabe fehlt – und schon steht ein unschöner Zusatz in der Zutatenliste. Foto: Privat (Montage: DER WESTEN)

Dennoch reicht dieser fehlende Buchstabe allein schon aus, um zwei völlig unterschiedliche Zutaten zu beschreiben – und „Kakamasse“ ist nun mal ein Begriff, der eigentlich auf keiner Lebensmittlpackung stehen sollte.

Druckfehler amüsiert Lidl-Kundin

Ähnlich augenzwinkernd scherzen auch die Nutzer in den Kommentaren über den Druckfehler. „Dann wäre es nicht mehr vegan“, merkt eine Userin an.

Und auch die Lidl-Kundin will ja keine Missverständnisse aufkommen lassen und betont auch gegenüber unserer Redaktion noch einmal: „Das Eis selbst ist wirklich lecker.“

----------------

Weitere Nachrichten zu Lidl:

Lidl: Wegen Corona – der Discounter überrascht plötzlich mit diesen Angeboten

Lidl bewirbt gefragtes Produkt für Sommer – Kundin ist frustriert: „Das ist alles sehr dubios“

Lidl: Kundin bekommt mit, was der Discounter in Österreich macht – „Bitte hier auch einführen!“

----------------

Und solange Lidl nicht plötzlich behauptet, die Packung weise gar keinen Druckfehler auf, dürfte das Thema damit auch gegessen sein. (at)

Lidl und Aldi: Kunde hat Bitte – „Will diesen Plunder nicht erben!“

Lidl und Aldi: Die preiswerten Technik-Gadgets der Discounter sind einem Kunden ein Dorn im Auge. Warum, erfährst du hier <<<.