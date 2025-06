Gratis-Eintritt im Legoland Deutschland – nur für SIE

Legoland begeistert Familien mit kreativen Spielideen und unvergesslichen Erlebnissen. Doch dieses Jahr wird noch besonderer: Mit dem weltweit ersten Lego Festival setzt Legoland ein starkes Zeichen für den guten Zweck. Die Aktion bringt nicht nur Spaß, sondern unterstützt auch bedürftige Kinder und Familien.

Vor allem Legoland Deutschland glänzt mit einem Festival-Höhepunkt. In den Pfingstferien wird Großes geboten: Spiele, Shows und Überraschungen stehen im Mittelpunkt. Gleichzeitig können gemeinnützige Organisationen Freikarten beantragen.

Legoland spendet Spielzeit für Kinder in Not

Das globale Lego Festival vereint Millionen von Familien. In sieben Legoland Resorts wurden gemeinsam 72.928 „Play Pacts“ geschlossen. Diese Versprechen inspirieren Familien, mehr zu bauen, lauter zu lachen und spielerisch Neues zu entdecken. Ziel ist es, 100.000 Spielstunden für Familien in schwierigen Lebenslagen zu ermöglichen.

Legoland Deutschland und Legoland Korea verlängern das Festival bis zum 22. Juni. Während dieser Zeit entstehen viele neue Play Pacts. Mehr als 14.000 Freikarten an Kinderhilfsorganisationen sollen für echte Lichtblicke sorgen. Gleichzeitig fördern Spendenaktionen vor Ort lokale Zwecke.

Kreativer Spielspaß mit nachhaltigem Effekt

Im Legoland Deutschland erleben Besucher täglich spektakuläre Shows und Aktionen. Das „Battle of the Bands“, Tanzzonen und Gaming-Bereiche sorgen für Unterhaltung. Bis zum Ende wollen Legoland Deutschland und Korea über 25.000 weitere Play Pacts abschließen. Damit wird das globale Ziel von insgesamt 100.000 Vereinbarungen wohl übertroffen.

Rebecca Snell, Senior Vice President der Marke Legoland, betont: „Vielen Dank an die tausenden Familien weltweit, die beim Lego Festival einen Play Pact schließen. Dadurch können wir magische Momente für Kinder in Not schaffen.“

Die Hintergründe des Festivals sind klar: Spielen fördert Kreativität, Lernfähigkeit und soziale Bindungen. Laut einer Studie glauben 76 Prozent der Eltern, dass ihren Kindern diese wertvollen Erfahrungen oft fehlen. Mit der Aktion setzt Legoland ein starkes Zeichen für mehr Verbundenheit und Freude durch spielerischen Austausch.

