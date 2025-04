Laura Maria Rypa: Böse Überraschung im Urlaub – „Will einfach nur Frieden“

Eigentlich wollten sich Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) einfach mal entspannen. Sonne, Strand und Familienzeit. Gemeinsam mit ihren zwei Söhnen genießen sie derzeit eine Auszeit in Dubai. Doch während es in einem Moment noch nach purem Glück aussieht, folgt im nächsten schon der Tiefschlag.

Denn was nach einem erholsamen Urlaub klingt, wird für Laura Maria zu einer echten Belastungsprobe.

Laura Maria Rypa lässt Dampf ab

Anstatt Cocktails zu schlürfen und die Sonne zu genießen, herrscht dicke Luft bei Familie Rypa und Lombardi. Denn Laura Maria platzt vor Frust. In ihrer Instagram-Story feuert die Influencerin los: „Ich wollte einfach mal Ruhe. In meinem Urlaub. Aber selbst das ist mittlerweile unmöglich.“ Ihre Worte lassen keinen Zweifel – im Hintergrund brodelt es gewaltig!

Doch was war passiert? Im Mittelpunkt des Dramas steht einmal mehr der öffentlich ausgetragene Streit mit Pietros Ex-Frau Sarah Engels (31). Seit Wochen geht es hin und her und der jüngste Streitpunkt? Eine Unterlassungsklage, mit der Sarah verhindern will, dass Laura Maria öffentlich über Alessio (8), ihren gemeinsamen Sohn mit Pietro, spricht. Doch damit nicht genug. Laura Maria deutet an, dass der Haussegen noch mehr schief hängt.

Laura Maria Rypa: Es kommt noch dicker!

Denn auch finanziell geht der Zoff ins Eingemachte. „Die Kosten? Wir reden nicht mehr von 10.000 oder 15.000 Euro. Es ist kein Ende in Sicht. Wenn sich das noch weiter zieht, kommen noch Tausende drauf“, gibt Laura Maria offen zu. Die Situation setzt ihr deutlich zu. Ihr bitteres Fazit: „Dafür, dass ich mich um ein Kind kümmere. Dafür, dass ich Verantwortung übernehme. Dafür, dass ich nichts falsch gemacht habe?“

Ihr größter Wunsch? „Ich will einfach nur Frieden – für meine eigene Familie.“

Ob das Drama ein Ende findet oder sich weiter hochschaukelt? Laura Maria Rypa hält ihre Fans sicherlich auf dem Laufenden!