Kreuzfahrt: Neues Service-Konzept bringt Urlauber zum Ausrasten – „Wird immer bekloppter“

Willkommen an Bord der Aida – wo das Buffet lockt, der Wein fließt und der Unmut leise gärt. Inmitten dieser schillernden Kreuzfahrt-Welt treiben sie ihr Unwesen: die „Tischweinsäufer“.

So nennt man sie hinter vorgehaltener Hand in Aida-Kreisen – jene Gäste, die sich strategisch im Buffetrestaurant einnisten, das Glas nie leer lassen und scheinbar nur aus einem Grund an Bord gegangen sind: kostenloser Tischwein, so „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: „Kostenloser“ Wein sorgt für Passagier-Wut

Doch tatsächlich ist der Wein natürlich längst im Reisepreis einkalkuliert. Aber das hält manche nicht davon ab, daraus eine Art Geschäftsmodell zu machen – zumindest für den eigenen Durst. Kein Getränkepaket buchen, dafür stundenlang beim Tischwein verweilen, als gäbe es keinen Sonnenuntergang mehr zu bestaunen.

Andere Gäste finden das alles andere als charmant. Manch einer spricht laut „MOIN.DE“ von „Idioten“, andere nehmen es mit Galgenhumor. Klar ist: Die Nerven liegen blank. Und nun tritt das Kreuzfahrt-Unternehmen mit einem neuen Plan auf den Deckboden, der die Sache eigentlich vereinfachen sollte – aber genau das Gegenteil erreicht.

So testet Aida auf einigen Kreuzfahrt-Schiffen gerade ein neues Konzept: In den Buffetrestaurants soll es künftig ausschließlich Tischwein im Glas geben. Und wer ein Getränkepaket gebucht hat und auf ein edleres Tröpfchen hofft, hat Pech: Hochwertigerer Wein wird zwar weiterhin angeboten, aber eben nur noch flaschenweise. Und wer die Flasche bestellt, darf sie zwar mit zum Essen bringen – allerdings nur, wenn er sein eigenes Glas dabeihat.

Neue Maßnahme sorgt für Unverständnis

Was wie ein schlechter Witz klingt, sorgt für reichlich Unverständnis – und Wut. Vor allem, weil die Maßnahme das eigentliche Problem nicht löst. Im Gegenteil: Wer keine Lust auf den Glas-Schlepp-Marathon hat und keine ganze Flasche kaufen möchte, greift eben doch wieder zum Tischwein.

Die Kritik in der Community lässt nicht lange auf sich warten. Unter einem besonders viel kommentierten Facebook-Post fasst ein entnervter Gast zusammen, was viele denken: „Sie sollten den kostenlosen Wein ganz abschaffen – dann hätte man jeden Abend auch 100 Prozent mehr freie Tische.“

Damit trifft er offenbar einen Nerv. Doch es gibt nicht nur negative Stimmung – einige Fans haben eine ganz andere Meinung über die neue Kreuzfahrt-Maßnahme. Welche genau? Das kannst du bei „MOIN.DE“ nachlesen.