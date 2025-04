Horror-Wellen erfassen Kreuzfahrt-Schiff – Video zeigt dramatische Szenen

Immer mehr Urlauber entscheiden sich statt für einen Trip ans Meer direkt für eine ganze Kreuzfahrtreise. Denn das Reisen mit dem Schiff hat viele Vorteile. Neben etlichen Restaurants und Entertainmentmöglichkeiten sehen Urlauber direkt einiges von der Welt.

Doch nicht immer verläuft eine Kreuzfahrt, so wie man sie sich vielleicht vorher ausgemalt hat. So ist es zumindest jetzt Passagieren des Kreuzfahrtschiffs „Ocean Explorer“ ergangen. Auf ihrer Reise zwischen der Südspitze von Südamerika und der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel ist das Schiff in schwere Turbulenzen geraten!

Kreuzfahrtschiff von Turbulenzen betroffen

Um genau zu sein, handelte es sich dabei um die legendäre Drake-Passage, die für ihren schweren Wellengang bekannt ist. Ein Video, das die Reisebloggerin Lesley Anne Murphy via Instagram teilt, zeigt das gesamte Ausmaß auf dem Kreuzfahrtschiff. Neben vielen wankenden Passagieren sieht man in dem Clip auch die meterhohen Wellen, die an das Schiff knallen.

In einer weiteren Sequenz im Clip ist sogar eine Gruppe von Leuten zu sehen, die von einer Seite zur anderen rennen, während das Schiff in der Strömung schwankt. Auch einen Fernseher reißt es beinahe aus der Halterung – das Gerät schlägt aufgrund der Kraft der Wellen ordentlich gegen eine Wand.

+++Kreuzfahrt: Hafen aus Route gestrichen! Der Grund ist besorgniserregend+++

Passagiere durften Kabine nicht verlassen

Lesley Anne beschreibt im Netz diesen Trip als eine „48-stündige Achterbahnfahrt“ und schreibt: „Ich bin stolz, sagen zu können, dass wir nicht nur einen, sondern zwei Drake Shakes überlebt haben! Zur Erläuterung: Die Drake-Passage ist das Gewässer zwischen der Spitze Argentiniens und der Antarktis. Sie ist berüchtigt für ihren extrem-rauen Seegang.“

Alle Passagiere seien aber sicher gewesen, auch wenn das Kreuzfahrtschiff sich fast elf Meter hohen Wellen stellen musste. „Wir sollten gestern einen ganzen Nachmittag lang in unseren Kabinen bleiben, und es gab definitiv ein paar gute Seiten an dieser ganzen Tortur… wir hatten etwas Zeit zum Abschalten“, erklärt sie in ihrem Beitrag weiter. Einen Trip, den Lesley und alle anderen sicher so schnell nicht vergessen werden.