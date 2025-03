Kreuzfahrt: Hafen aus beliebter Route gestrichen! Der Grund ist besorgniserregend

Wer auf eine Kreuzfahrt geht, der weiß schon Wochen – wenn nicht Monate – vorher, welche Häfen der riesige Dampfer ansteuert. Schließlich ist schon bei der Buchung bekannt, wo das Schiff einen Stopp einlegen wird, wie lange dieser Stopp sein wird und wann das Schiff wieder in See stechen wird.

Gästen auf einem Kreuzfahrt-Schiff von Aida wurde nun allerdings ein Strich durch die Rechnung gemacht. „MOIN.DE“ berichtet, dass das Schiff kurzfristig die Route ändern musste.

Kreuzfahrt-Schiff muss Route ändern

Schon seit dem vierten März ist die „Aida mar“ unterwegs. Bislang befand sich das Schiff auf der gewohnten Route im Atlantischen Ozean. Die Westküste Europas bietet dabei spannende Orte, die die Schiffsreisende erkunden können. So konnten die Urlauber beispielsweise bereits Portland in England oder Funchal auf Madeira bewundern. Doch plötzlich erreichte sie eine Nachricht, mit der wohl niemand gerechnet hätte, wie „MOIN.DE“ schreibt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Denn plötzlich, am Donnerstag (20. März) verkündete der Kapitän mittels einer Durchsage, dass ein Hafen ausfallen würde. Konkret: Die „Aida mar“ wird nicht in Lissabon Halt machen! Grund sei die Wetterlage, die eine Anfahrt an den Hafen in Lissabon nicht zulassen würde.

Schiff muss nächstes Ziel ansteuern

Schon folgte eine weitere schlechte Nachricht: Durch den streng getakteten Zeitplan der naheliegenden Häfen hat keiner die Möglichkeit, die „Aida mar“ aufzunehmen. Das heißt, dass die Kreuzfahrt-Gäste keinen Ersatz-Hafen, sondern doch schon das nächste Ziel ansteuerten. Dieses befindet sich im Nordwesten Frankreichs – genauer gesagt im Hafen von Le Havre.

Mehr interessante Nachrichten und Themen:

Was die Kreuzfahrt-Gäste zu den Nachrichten sagen sowie weitere Informationen zur Routenänderung der „Aida mar“ erfährst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“.