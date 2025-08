Unwetter-Alarm! Reedereien müssen Kreuzfahrt-Stopps streichen

Stürmisches Wetter beeinträchtigt aktuell verschiedene Kreuzfahrt-Routen in Norwegen. Ein Sturmtief aus Richtung Schottland sorgt dabei für windiges und regnerisches Wetter.

Einige laufende Kreuzfahrten müssen deshalb kurzfristig ihre Routen anpassen. Häfen werden getauscht, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Die Änderungen betreffen unter anderem die Aidaprima, Aidanova und MSC Poesia.

Veränderungen der Kreuzfahrt-Route der Aidaprima

Die Aidaprima sollte im Rahmen der Kreuzfahrt „Norwegens Fjorde mit Geiranger & Trondheim“ Kristiansand anlaufen. Aufgrund der stürmischen Bedingungen wurde stattdessen Eidfjord als alternatives Ziel gewählt. Dieser Ort bietet durch seine geschützte Lage mehr Sicherheit. Von Eidfjord aus geht es planmäßig weiter nach Bergen. Der Stopp in Kristiansand entfällt vollständig, wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet.

Der ursprüngliche Reiseverlauf der Aidaprima sah Zwischenstopps in Kristiansand, Bergen, Geiranger und weiteren Orten vor. Nach der Änderung startet die Route nun von Hamburg und führt über Eidfjord und Bergen nach Geiranger. Alle weiteren Stationen wie Trondheim, Måløy und Stavanger bleiben bestehen, sodass die Reise größtenteils im geplanten Rhythmus weitergeht.

Routenänderungen bei Aidanova und MSC Poesia

Auch die Aidanova musste ihre Route anpassen. Das Schiff der Helios-Klasse konnte den geplanten Hafen Nordfjordeid nicht ansteuern. Stattdessen verbleibt es bis Mittwochabend (6. August) in Ålesund, was Nordfjordeid komplett ersetzt. Die Kreuzfahrt umfasst auch Stopps in Bergen und Kopenhagen, die davon nicht betroffen sind.

Die MSC Poesia tauschte ihren Stopp in Stavanger gegen Bergen. Von Bergen aus fährt das Schiff weiter nach Eidfjord und anderen Zielen wie Kristiansand und Oslo. Der angepasste Reiseverlauf spiegelt die Herausforderungen wider, die durch die begrenzte Kapazität der Häfen entstehen. Eine abgestimmte Planung zwischen Schiffscrews und Hafenbehörden bleibt essenziell.

Auch andere Kreuzfahrten betroffen

Neben diesen Schiffen sind auch die Aidasol und Aidabella von den extremen Wetterbedingungen beeinträchtigt. Bei allen Anpassungen achten die Reedereien auf Sicherheit und reibungslose Abläufe.

Die kurzfristigen Änderungen unterstreichen die Bedeutung einer guten Hafenkoordination. Trotz der Herausforderungen reagieren die Crews flexibel, um den Passagieren ein optimales Kreuzfahrterlebnis zu bieten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.