Kreuzfahrt: Urlauberin kehrt Tui den Rücken – der Grund betrifft alle, die per Schiff reisen

Wer eine Kreuzfahrt unternimmt, der hofft in der Regel wohl darauf, die Alltagssorgen auf hoher See ganz weit hinter sich und die Seele maximal baumeln lassen zu können. Bei beliebten Reedereien wie Tui oder Aida muss man sich dabei auch keinerlei Sorgen um den Komfort machen – zumindest, wenn es um die Bereiche geht, die die Schiffs-Crew in der Hand hat.

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet, sollen immer öfter die Passagiere an Bord für Probleme sorgen. Eine Urlauberin packt nach ihrer Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 5“ jetzt gnadenlos aus und lässt dabei kaum ein gutes Haar an ihren Mitreisenden.

Kreuzfahrt-Passagierin macht Schock-Erlebnis

Die Kreuzfahrt-Urlauberin Sarah ist laut eigenen Angaben kein Neuling in Sachen Schiffsreisen. Mittlerweile ist sie ihre achte Reise auf hoher See angetreten – und vielleicht auch vorerst die letzte, zumindest was die Reederei Tui angeht.

„Den Verfall von Anstand und Respekt kann man einfach nicht mehr schönreden. Warum ist es so schwer, normal zu kommunizieren? Es wird sofort gepöbelt“, wird sie jetzt gegenüber „MOIN.de“ deutlich. Und das ausgerechnet unter Mitreisenden. Dabei kritisiert die Urlauberin nicht nur den rauen Ton von Passagieren gegenüber Crew-Mitgliedern. Auch sie selbst wurde schon am Oberdeck angefeindet, weil sie eine angeblich belegte Liege in Beschlag genommen hatte.

„Er wurde dann mir gegenüber sehr laut, hat mir den Mittelfinger gezeigt und mich beschimpft. Erst nachdem ein anderer Gast einen der Stewards dazu geholt hat, hat sich der unfreundliche Mann entfernt und mich in Ruhe gelassen“, erinnert sich die Touristin an das Horror-Erlebnis.

War diese Kreuzfahrt ihre letzte?

Weil ihr „das Publikum nicht mehr passt", könnte Sarah den „Mein Schiff"-Kreuzfahrten für immer den Rücken kehren. Doch wie sich zeigt, soll sie mit ihrer radikalen Meinung über die Mitreisenden nicht alleine sein.